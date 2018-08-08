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Три вопроса на референдум по пенсионной реформе одобрил ЦИК

КПРФ предлагает такой: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?».

8.08.2018 Фото: Kremlin.ru Нет комментариев

Три вопроса на референдум по пенсионной реформе одобрил ЦИК

Председатель ЦИК Элла Памфилова

Центризбирком на заседании в среду одобрил три формулировки вопроса о повышении пенсионного возраста, которые предлагают вынести на референдум три инициативные группы, передает корреспондент «Ведомостей».

Первым был одобрен вопрос от московской инициативной группы, которую возглавляет кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. Эта группа хочет вынести на голосование вопрос, который звучит так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

«Конкуренция — великая вещь, флаг вам в руки», — напутствовала Свиридова председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Затем ЦИК одобрил формулировку вопроса от инициативной группы, которая провела собрание в Подмосковье. Московская областная подгруппа хочет вынести на референдум такой вопрос: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

До сих пор не было известно, кто в Подмосковье выходит с инициативой проведения референдума о повышении пенсионного возраста. В среду выяснилось, что инициаторами стали Марина Семенова и Оксана Шаробокова. Семенова рассказала, что она представляет всероссийское объединение организаций по работе с многодетными семьями, в нее входит 46 региональных организаций. «Вопрос повышения пенсионного возраста является очень болезненным для нас, поэтому на общем собрании было принято решение вынести его на референдум», — объяснила она.

Последним на заседании одобрили формулировку вопроса от инициативной группы, которая провела собрание в Алтайском крае. Она предлагает вопрос, который подготовила КПРФ с помощью ЦИК: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?».

Всего в ЦИК, по словам Памфиловой, поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума. Правда, не всем инициаторам удалось реализовать такое намерение, отметила председатель Центризбиркома.

Теперь трем инициативным группам нужно собрать и зарегистрировать еще как минимум в 42 регионах инициативные группы о проведении референдума. Регистрация в одном регионе двух инициативных групп с одинаковым по смыслу вопросом не допускается.

Источник: Ведомости


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