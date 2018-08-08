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В 70 лет выйдут на пенсию не работавшие жители Бердска

Пенсионная реформа установила новый возраст для получения социальной пенсии. Женщины и мужчины, у которых не хватает стажа или баллов выйдут на пенсию в 68 и 70 лет соответственно.

8.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марина Волкова Нет комментариев

В 70 лет выйдут на пенсию не работавшие жители Бердска

В конференц-зале мэрии Бердска яблоку негде было упасть. Пенсионная реформа беспокоит бердчан

Законопроект пенсионной реформы предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Мужчины и женщины, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, выйдут на пенсию не в 60 и 65 лет, а 68 и 70 соответственно.

— Данные изменения предлагается проводить так же постепенно, — пояснила начальник бердского управления Пенсионного фонда Елена Чуль.

Она участвовала в обсуждении пенсионной реформы, прошедшем в среду, 8 августа, в мэрии Бердска. Горожане предпенсионного возраста задавали вопросы руководителям служб, которые имеют непосредственное отношение к пенсионерам — ПФ, Центр занятости, налоговая инспекция, госинспекция труда.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пенсионный возраст в России будет повышен с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Правительство предлагает делать это поэтапно. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

«У молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам», — заявил премьер Дмитрий Медведев. А сэкономленные за счет повышения пенсионного возраста деньги «позволят нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции».

«Изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно», — пообещал Медведев. Так, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году, в возрасте 61 и 56 лет соответственно.

Мужчины 1960-го и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году, в возрасте 62 и 57 лет соответственно.

Мужчины 1961 г. р. и женщины 1966 г. р. — в 2024 году, в возрасте 63 лет и 58 лет; мужчины 1962 г. р. и женщины 1967 г. р. — в 2026 году, в 64 года и 59 лет; мужчины 1963 г. р. и женщины 1968 г. р. смогут выйти на пенсию в 2028 году, в возрасте соответственно 65 и 60 лет.

На этом, достигнув 65 лет, переходный период увеличения пенсионного возраста для мужчин закончится.

Женщины 1969 года рождения получат право выхода на пенсию в 2030 году, в возрасте 61 года; женщины 1970 г. р. — в 2032 году, в возрасте 62 лет; женщины 1971 г. р. — в 2034 году, в возрасте 63 лет.


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