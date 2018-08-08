Бедность и экономический упадок прогнозируют россияне на ближайший год

Около трети россиян ожидают, что ближайший год станет неудачным для экономики РФ, и каждый четвертый опасается ухудшений материального положения своей семьи. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования «Левада-центра», поступившие в среду в «Интерфакс».

По данным исследования, 30% опрошенных считают, что на ближайший год экономические перспективы РФ будут благоприятными. Такой же удельный вес приходится и на респондентов, придерживающихся противоположной точки зрения. При этом доля опрошенных, считающих, что экономическая ситуация на ближайший год будет неблагоприятной по сравнению с маем, выросла на 9% — с 21% до 30%.

Как отмечают социологи, в предыдущие два года примерно 55-60% респондентов не ожидали изменений в материальном положении своих семей в ближайший год, а в июле доля таких ответов снизилась до 45%. «20% надеются на улучшения и 25% — опасаются ухудшений», — сообщили в «Левада-центре».

Одна из причин ухудшения экономических ожиданий россиян, как считают социологи, связана с решениями о повышении налогов.

Опрос был проведен в июле по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

3 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2019 года налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

Источник: Интерфакс