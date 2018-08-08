» Переадресовать вопросы предпенсионеров в правительство России поручил мэр Бердска»

Сегодня, 8 августа, руководители Центра занятости и управления Пенсионного фонда Бердска рассказали горожанам о мерах по обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста. Мэр Бердска Евгений Шестернин принял активное участие в диалоге.

— Сколько времени нужно искать новую работу предпенсионеру, если он не соответствует нынешней занимаемой должности? Понятно, что уволить предпенсионера нельзя по закону, но такие случаи есть, — поинтересовался Евгений Анатольевич.

Елена Дмитриева, директор ЦЗН, рассказала, что служба старается трудоустроить бердчан предпенсионного возраста. Сейчас на учете в Центре занятости состоит 51 такой бердчанин.

— Человек перед пенсией имеет возможность устроиться на временную работу. Должность предполагает замещение постоянного работника. Передпенсионер может зарекомендовать себя хорошим сотрудником перед работодателям и в дальнейшем получить постоянное место работы, — привела пример Елена Борисовна.

Она уточнила, что такая работа обычно длится от 2 месяцев до полугода. За это время выплачивается материальная поддержка в размере 4200 рублей.

Евгений Шестернин поинтересовался, сколько времени нужно ходить на собеседования в поисках подходящей работы. Как выяснилось, определенного регламента данной процедуры нет.

— В ситуации, когда предпенсионер не проходит профпригодность, есть возможность уволиться и переобучиться. При условии, что его работодатель готов ждать это время. Программа переобучения предполагает обучение только безработных, — пояснила начальник Центра занятости населения.

Как сообщила Елена Дмитриева, одной из мер поддержки предпенионеров является предоставление досрочного выхода на пенсию по состоянию здоровья. В Бердске «такой чести удостоились» только три пенсионера. Одним из условий выхода на досрочную пенсию является невозможность трудоустроиться. Все предлагаемые вакансии должны быть не подходящими для потенциальных работников.

Если предпенсионер имеет медицинское заключение о профнепригодности, то он получает пособие по безработице от 1020 рублей.

— Мы обращаемся с запросом в отраслевые отделы министерств с вопросами заданными на нашей встрече, необходимо получить ответы на волнующие бердчан вопросы. Нам необходимо систематизировать и понять, на каком уровне правительство РФ рассматривает вопросы, связанные с пенсионной реформой, которые волнуют бердчан, — подвел итоги конференции мэр Бердска.

Участники встречи, в том числе занимающие руководящие должности, сходятся во мнении, что в пенсионной реформе слишком высокий возраст выхода на пенсию. Многие не скрывают боязнь потерять место работы в связи со старостью и конкуренцией. Напомним, что новый закон о повышении пенсионного возраста Госдума одобрила в первом чтении.

Справка

Предпенсионером считается человек, которому до выхода на пенсию отсталость два года.