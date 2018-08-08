КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию
продам студию
продам студию
Продам 1-ю Ленина 83 89139092435 Светлана
Продам студию
Продам студию
Продам студию Кристальная 15/2 с ремонтом 1120.00
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Забайкалье собирают в Бердске

В 70 лет выйдут на пенсию не работавшие жители Бердска

Три вопроса на референдум по пенсионной реформе одобрил ЦИК

Курс доллара превысил 64 рубля впервые почти за два месяца

Переадресовать вопросы предпенсионеров в правительство России поручил мэр Бердска

Звезду фильма «Такси» Сами Насери прооперировали после драки в баре Москвы

Бедность и экономический упадок прогнозируют россияне на ближайший год

Труп женщины с перерезанными венами обнаружили в квартире одного из домов Бердска

Медведев приказал ликвидировать дефицит воды в Крыму

Салютом завершится грандиозный праздник по случаю 301-го дня рождения Искитима

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Труп женщины с перерезанными венами обнаружили в квартире одного из домов Бердска

Кроме раны на правом предплечье других повреждений на теле 44-летней погибшей в Микрорайоне не нашли. Полицейским предстоит допросить ее сожителя на причастность к смерти.

8.08.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Труп женщины с перерезанными венами обнаружили в квартире одного из домов Бердска

Полицейские расследуют смерть женщины

Около 10.30 сегодня, 8 августа, в доме №112 на ул. Красная Сибирь обнаружен труп женщины в крови. Его нашли родственники погибшей, которые пришли в квартиру. Они и сообщили в бердскую полицию о страшной находке. На место происшествия немедленно выехали полицейские и криминалисты — на теле имелись признаки насильственной смерти.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, у 44-летней женщины были перерезаны вены на правой руке — осталась характерная рана на предплечье. Других повреждений на теле не обнаружено. По предварительной версии, она скончалась от обильной кровопотери. Однако истинные причины смерти сможет назвать только судмедэкспертиза.

Полицейским предстоит допросить допросить сожителя погибшей, которого на данном этапе расследования подозревают в убийстве. Впрочем, может оказаться, что он не причастен к гибели своей подруги. Если установят его вину, дело передадут в Следственный комитет, который занимается расследованием особо тяжких преступлений.

По информации СК, смертельные раны женщине нанесены стеклом.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Забайкалье собирают в Бердске Впервые за 7 лет парашютные сборы для подростков пройдут на аэродроме «Бердск-Центральный» Мэр Бердска запретил дискуссию на совещании по пенсионной реформе

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика