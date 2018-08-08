Труп женщины с перерезанными венами обнаружили в квартире одного из домов Бердска

Около 10.30 сегодня, 8 августа, в доме №112 на ул. Красная Сибирь обнаружен труп женщины в крови. Его нашли родственники погибшей, которые пришли в квартиру. Они и сообщили в бердскую полицию о страшной находке. На место происшествия немедленно выехали полицейские и криминалисты — на теле имелись признаки насильственной смерти.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, у 44-летней женщины были перерезаны вены на правой руке — осталась характерная рана на предплечье. Других повреждений на теле не обнаружено. По предварительной версии, она скончалась от обильной кровопотери. Однако истинные причины смерти сможет назвать только судмедэкспертиза.

Полицейским предстоит допросить допросить сожителя погибшей, которого на данном этапе расследования подозревают в убийстве. Впрочем, может оказаться, что он не причастен к гибели своей подруги. Если установят его вину, дело передадут в Следственный комитет, который занимается расследованием особо тяжких преступлений.

По информации СК, смертельные раны женщине нанесены стеклом.