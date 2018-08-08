Салютом завершится грандиозный праздник по случаю 301-го дня рождения Искитима

В Искитиме появилось несколько арт-объектов ко Дню города
В 2018 году Искитим отмечает 301-ю годовщину с момента основания. В эпоху Петра I документально зафиксировано появление первых поселений на территории нынешнего Искитимского района. получается, что Искитим на год младше Бердска, которому исполняется 302 года. Бердчане отметят день рождения своего города 1 сентября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Городом Искитим стал в 1938 году — с населением около 14 тыс. жителей. Сейчас искитимцами себя называют 57 тыс. человек. В 80-е годы было решено отмечать День города в профессиональный праздник строителей, потому что Искитим называют городом, строящим города.
Пограмму празднования Дня города «Это мой город, я здесь живу…» 11 августа предоставил сайт «Весь Искитим».
«Искитим спортивный!»
СК «Заря»:
10:00 – Соревнования по легкой атлетике, стритболу, волейболу, мини-футболу, дартсу, настольному теннису, кроссфиту
«Искитим талантливый!»
Городской музей:
10-00 – 17-00 – Работа выставок, экскурсии по городскому музею
12-00 — Открытие выставки работ члена Союза художников России А.В.Бабичева. Живопись. Новосибирск
12-30 — Открытие выставки работ А. А. Попова. Береста, работа по дереву. Искитим.
13-00 – Презентация сборника стихов искитимских поэтов
14-00 – Выставка — ярмарка изделий ДПИ «Город мастеров»
14-00 — Концерт ансамбля русских народных инструментов «Сувенир»
«Искитим праздничный!»
ПКиО им.Коротеева:
Танцплощадка:
12-00 – 14-00 – Игровая программа для детей «Имениннику – «Ура!»
14-00 – 15-30 – Городской фестиваль-конкурс «Мой любимый яркий зонт»
15-30 – 18-00 – Интерактивная программа «Взрослые и дети!»
18-00 — 19-00 — Концерт духового оркестра «Добрый вечер!»
Аллеи парка:
11-00 – 18-00 – Выставка кошек «Кошки и город»
13-00 – 15-00 – Интерактивная площадка «Живи и здравствуй – Искитим!»
13-00 – 15-00 – Квест-игра «Библиопробег 301»
Главная сцена:
16-00 – 17-00 – Торжественное открытие «Это мой город, я здесь живу…», концерт коллективов г. Искитима
17-00 – 18-00 — «Искитим гостеприимный», творческие коллективы г. Новосибирска
18-00 –19-00 – Театр песни «Ярмарка»
19-00 – 20-00 – Cover-группа «7 пятниц»
20-00 – 21-00 – Шоу-программа «Город 301», коллективы г. Новосибирска
21-00 – 22-00 — Cover-группа «Re:CoverBand»
22-00 –22-30 – Open aiR «Искитим! Танцуй!». DJ DIMMY + Ведущий ХитФМ Новосибирск Вадим Игнатьев
22-30 – ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
ДК «Россия»:
16-00 — Праздничная концертная программа «Всем сердцем с тобой, мой город родной!»
Микрорайон «Ложок»:
16-30 – 18-00 — Ярмарка ДПИ — «Город ремесел»; Фотовыставка – «Детство – дивная пора!»; Читальный зал под открытым небом «Читающий Искитим»; Настольные игры – «Вместе весело играть!»
16-30 – 17-30 — Игровая программа — «Территория детства»
17-30 – 18-00 — Праздничный концерт Ансамбля русской песни – «Мелодии души!». Награждение за фотовыставку и выставку ДПИ
18-00 – 18-30 — Торжественное открытие «Я в этом городе живу, я этот город знаю!» (Программа детских коллективов ДК, книга рекордов микрорайона Ложок).
18-30 – 19-30 — Концертная программа – «Живи и здравствуй – Искитим!»
19-30 – 20-30 — Театр песни «Ярмарка»
20-30 – 21-30 — Ретро вечеринка — «Здравствуй, молодость!»
21-30 – 22-30 – Open aiR – «Энергия жизни!»
22-30 — Праздничный фейерверк
а че Бузова не приедет что ли?? а соседи?
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