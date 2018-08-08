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Салютом завершится грандиозный праздник по случаю 301-го дня рождения Искитима

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Салютом завершится грандиозный праздник по случаю 301-го дня рождения Искитима

Соседи ждут жителей Бердска на своих торжествах в субботу, 11 августа, обещая, что скучно не будет во всех искитимских микрорайонах.(АФИША)

8.08.2018 Фото: Весь Искитим Один комментарий

Салютом завершится грандиозный праздник по случаю 301 го дня рождения Искитима

В Искитиме появилось несколько арт-объектов ко Дню города

В 2018 году Искитим отмечает 301-ю годовщину с момента основания. В эпоху Петра I документально зафиксировано появление первых поселений на территории нынешнего Искитимского района. получается, что Искитим на год младше Бердска, которому исполняется 302 года. Бердчане отметят день рождения своего города 1 сентября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Городом Искитим стал в 1938 году — с населением около 14 тыс. жителей. Сейчас искитимцами себя называют 57 тыс. человек. В 80-е годы было решено отмечать День города в профессиональный праздник строителей, потому что Искитим называют городом, строящим города.

Пограмму празднования Дня города «Это мой город, я здесь живу…» 11 августа предоставил сайт «Весь Искитим».

«Искитим спортивный!»

СК «Заря»:

10:00 – Соревнования по легкой атлетике, стритболу, волейболу, мини-футболу, дартсу, настольному теннису, кроссфиту

«Искитим талантливый!»

Городской музей:

10-00 – 17-00 – Работа выставок, экскурсии по городскому музею

12-00 — Открытие выставки работ члена Союза художников России А.В.Бабичева. Живопись. Новосибирск

12-30 — Открытие выставки работ А. А. Попова. Береста, работа по дереву. Искитим.

13-00 – Презентация сборника стихов искитимских поэтов

14-00 – Выставка — ярмарка изделий ДПИ «Город мастеров»

14-00 — Концерт ансамбля русских народных инструментов «Сувенир»

«Искитим праздничный!»

ПКиО им.Коротеева:

Танцплощадка:

12-00 – 14-00 – Игровая программа для детей «Имениннику – «Ура!»

14-00 – 15-30 – Городской фестиваль-конкурс «Мой любимый яркий зонт»

15-30 – 18-00 – Интерактивная программа «Взрослые и дети!»

18-00 — 19-00 — Концерт духового оркестра «Добрый вечер!»

Аллеи парка:

11-00 – 18-00 – Выставка кошек «Кошки и город»

13-00 – 15-00 – Интерактивная площадка «Живи и здравствуй – Искитим!»

13-00 – 15-00 – Квест-игра «Библиопробег 301»

Главная сцена:

16-00 – 17-00 – Торжественное открытие «Это мой город, я здесь живу…», концерт коллективов г. Искитима

17-00 – 18-00 — «Искитим гостеприимный», творческие коллективы г. Новосибирска

18-00 –19-00 – Театр песни «Ярмарка»

19-00 – 20-00 – Cover-группа «7 пятниц»

20-00 – 21-00 – Шоу-программа «Город 301», коллективы г. Новосибирска

21-00 – 22-00 — Cover-группа «Re:CoverBand»

22-00 –22-30 – Open aiR «Искитим! Танцуй!». DJ DIMMY + Ведущий ХитФМ Новосибирск Вадим Игнатьев

22-30 – ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

ДК «Россия»:

16-00 — Праздничная концертная программа «Всем сердцем с тобой, мой город родной!»

Микрорайон «Ложок»:

16-30 – 18-00 — Ярмарка ДПИ — «Город ремесел»; Фотовыставка – «Детство – дивная пора!»; Читальный зал под открытым небом «Читающий Искитим»; Настольные игры – «Вместе весело играть!»

16-30 – 17-30 — Игровая программа — «Территория детства»

17-30 – 18-00 — Праздничный концерт Ансамбля русской песни – «Мелодии души!». Награждение за фотовыставку и выставку ДПИ

18-00 – 18-30 — Торжественное открытие «Я в этом городе живу, я этот город знаю!» (Программа детских коллективов ДК, книга рекордов микрорайона Ложок).

18-30 – 19-30 — Концертная программа – «Живи и здравствуй – Искитим!»

19-30 – 20-30 — Театр песни «Ярмарка»

20-30 – 21-30 — Ретро вечеринка — «Здравствуй, молодость!»

21-30 – 22-30 – Open aiR – «Энергия жизни!»

22-30 — Праздничный фейерверк


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(1) Комментарий

  1. Организатор

    а че Бузова не приедет что ли?? а соседи?

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