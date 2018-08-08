Медведев приказал ликвидировать дефицит воды в Крыму

Кроме того, Минсельхозу совместно с региональными правительствами до 25 сентября необходимо разработать меры для стимулирования развития агропромышленного комплекса полуострова.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды до 10 сентября разработать программу ликвидации дефицита воды в Крыму и других регионах страны. Соответствующий документ по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя, состоявшегося 30 июля, опубликован на сайте кабмина в среду.
В соответствии с поручением Минприроды должно сформировать рабочую группу, в которую войдут в том числе представители Минобороны, Росатома, Российской академии наук и заинтересованных субъектов федерации.
Медведев также дал поручения по выполнению федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». В частности, Минэкономразвития, Минтрансу, Минэнерго, Минкультуры, другим федеральным ведомствам, а также совету министров Республики Крым и правительству Севастополя необходимо будет принять «исчерпывающие меры к безусловному исполнению обязательств по выполнению мероприятий [федеральной целевой] программы в установленные сроки».
Глава правительства также поручил Минсельхозу совместно с региональными правительствами до 25 сентября разработать меры для стимулирования развития агропромышленного комплекса Крыма.
Проблемы с водоснабжением Крыма и Севастополя начались три года назад, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, который закрывал порядка 90% потребности полуострова в воде. В наиболее сложной ситуации оказались восточные регионы полуострова, где проживает порядка 400 тыс. человек. Проблему решают с помощью бурения скважин и строительства водовода для наполнения водохранилищ, находящихся в этой части полуострова. Центральный, Западный и Северный Крым не испытывают проблем с водоснабжением благодаря подземным водам.
ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году, она призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру регионов. В 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Финансирование в рамках ФЦП составляет 837 млрд рублей, в том числе 791 млрд — за счет средств федерального бюджета. В ходе рабочей поездки 30 июля глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о возможности продления ФЦП до 2022 года.
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в Крыму почва соленая , проблемы с поливом были всегда …
поэтому при коммунистах построили канал от пресных днепровских и прочих украинских рек и кардинально решили проблему с водой на полуострове… специалисты считали, что дешевле провести канал с пресной водой, чем делать колодцы и многоступенчатые очистительные фильтры, которые еще надо периодически менять и чистить — и были правы..
Теперь крымская почва быстро пропитывается солью и становится непригодной для посадок …
Само с/х Крыма в отрыве от материка не выживет., вопрос с пресной водой был проблемой еще при царях…
только Путин об этом не знал, когда забирал полуостров)
В общем, теперь в добычу и обработку воды ,чтоб была пригодна для питья и полива , уйдет куча денег, похлеще чем на всякие олимпиады и законы яровой , вместе взятых…
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«Проблемы с водоснабжением Крыма и Севастополя начались три года назад, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, который закрывал порядка 90% потребности полуострова в воде.»
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То есть блокады, подрывы электросетей, перекрытие снабжения Крыма пресной водой со стороны древне-укрошумеров не являются рукотворным геноцидом?! Всё соответствует и «западным ценностям», и «базовым гуманитарным соображениям», и «правам человеков»?! И вся эта «западная прогрессивная общественность» молчит. хотя такой вой поднимать умеют по мельчайшему поводу!
Вот только потом, когда им аукнется, вы мне не говорите про «братский народ», про «ну нельзя же так, надо по-человечески», про «им же нужно помочь»! Все эти 28 лет они нам вредили, как могли! Блокировали вход-выход кораблей ЧМФ, перекрывали ротацию военнослужащих, захватывали подстанции и маяки, останавливали передвижение военного транспорта. Все 28 лет, начиная с 1991 года! Вредили и пакостили.
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