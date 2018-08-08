Медведев приказал ликвидировать дефицит воды в Крыму

Кроме того, Минсельхозу совместно с региональными правительствами до 25 сентября необходимо разработать меры для стимулирования развития агропромышленного комплекса полуострова.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды до 10 сентября разработать программу ликвидации дефицита воды в Крыму и других регионах страны. Соответствующий документ по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя, состоявшегося 30 июля, опубликован на сайте кабмина в среду.

В соответствии с поручением Минприроды должно сформировать рабочую группу, в которую войдут в том числе представители Минобороны, Росатома, Российской академии наук и заинтересованных субъектов федерации.

Медведев также дал поручения по выполнению федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». В частности, Минэкономразвития, Минтрансу, Минэнерго, Минкультуры, другим федеральным ведомствам, а также совету министров Республики Крым и правительству Севастополя необходимо будет принять «исчерпывающие меры к безусловному исполнению обязательств по выполнению мероприятий [федеральной целевой] программы в установленные сроки».

Глава правительства также поручил Минсельхозу совместно с региональными правительствами до 25 сентября разработать меры для стимулирования развития агропромышленного комплекса Крыма.

Проблемы с водоснабжением Крыма и Севастополя начались три года назад, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, который закрывал порядка 90% потребности полуострова в воде. В наиболее сложной ситуации оказались восточные регионы полуострова, где проживает порядка 400 тыс. человек. Проблему решают с помощью бурения скважин и строительства водовода для наполнения водохранилищ, находящихся в этой части полуострова. Центральный, Западный и Северный Крым не испытывают проблем с водоснабжением благодаря подземным водам.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году, она призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру регионов. В 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Финансирование в рамках ФЦП составляет 837 млрд рублей, в том числе 791 млрд — за счет средств федерального бюджета. В ходе рабочей поездки 30 июля глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о возможности продления ФЦП до 2022 года.

Источник: ТАСС