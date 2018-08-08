Умер 3-летний мальчик после отказа в госпитализации в Красноярском крае

По данным Следственного комитета, трагедия произошла в деревне Терское Канского района. 4 августа у 3-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие и мама вызвала скорую помощь. На скорой фельдшер доставила ребенка в инфекционное отделение районной больницы, однако там госпитализировать мальчика не посчитали нужным.

— Дежурный врач не усмотрел показаний для госпитализации и, дав матери рекомендации, отпустил домой. Через несколько часов ребенок скончался, — рассказывают в управлении СКР по Красноярскому краю.

По факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование уголовного дела продолжается.