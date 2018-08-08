15-летний предприниматель сдает в аренду недвижимость в Новосибирске

Количество физических лиц, зарегистрированных в Новосибирской области в качестве индивидуальных предпринимателей, на 1 июля 2018 года составляет 78 541 человек. Сведения о них содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие 2018 года статус индивидуального предприниматели в Новосибирской области приобрели 11 007 человек, сообщили в управлении ФНС по новосибирской области 8 августа.

Комментируя итоги регистрации ИП за полугодие, начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Резеда Хасанова отмечает: самыми популярными направлениями деятельности ИП являются розничная торговля, транспортные перевозки и предоставление парикмахерских услуг.

Самый молодой предприниматель проживает в Новосибирске, возраст его составляет 15 лет, род деятельности – аренда и управление недвижимым имуществом. Самый возрастной предприниматель родился в 1927 году, проживает также в Новосибирске и занимается ремонтом обуви и изделий из кожи.

Среди зарегистрированных индивидуальных предпринимателей почти 60% – мужчины, 40% – женщины; количество молодых в возрасте до 35 лет составляет треть от общего количества зарегистрированных предпринимателей (24 101 человек), количество пенсионеров в возрасте после 60 лет составляет 5% (3 808) человек.