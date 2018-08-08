15-летний предприниматель сдает в аренду недвижимость в Новосибирске

В Бердске индивидуальные предприниматели пекут хлеб
Количество физических лиц, зарегистрированных в Новосибирской области в качестве индивидуальных предпринимателей, на 1 июля 2018 года составляет 78 541 человек. Сведения о них содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие 2018 года статус индивидуального предприниматели в Новосибирской области приобрели 11 007 человек, сообщили в управлении ФНС по новосибирской области 8 августа.
Комментируя итоги регистрации ИП за полугодие, начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Резеда Хасанова отмечает: самыми популярными направлениями деятельности ИП являются розничная торговля, транспортные перевозки и предоставление парикмахерских услуг.
Самый молодой предприниматель проживает в Новосибирске, возраст его составляет 15 лет, род деятельности – аренда и управление недвижимым имуществом. Самый возрастной предприниматель родился в 1927 году, проживает также в Новосибирске и занимается ремонтом обуви и изделий из кожи.
Среди зарегистрированных индивидуальных предпринимателей почти 60% – мужчины, 40% – женщины; количество молодых в возрасте до 35 лет составляет треть от общего количества зарегистрированных предпринимателей (24 101 человек), количество пенсионеров в возрасте после 60 лет составляет 5% (3 808) человек.
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Рекламная компания по повышению пенсионного возраста?
У людей от нее по кремлевскому тв уже икота и галлюцинации.
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Ты и в свои 30 иглу и молоток в руках не удержишь.
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А как вы хотели ?
Имеют свои бизнесы и еще и бонус хотят получать .
Ну хоть бейте меня , хоть режьте , а я никогда не забуду , как в году эдак в 2003 приходил к одной пожилой хозяйки устраиваться грузчиком . А как же ты пенсию будешь получать , спросила она меня . Ну дак , перечисляйте в пенсионный фонд и буду получать .
Ну — ну , сказала она , вон видишь грузчик коробку с луком несет , ногами шуршит по полу . Вот такие мне нужны . Он пенсию получает , а я мол , плачу мало и никак не оформляю . А забухаешь , вообще без зарплаты останешься . Так что пиши анкету и мы вам перезвоним .
Какой из этого вывод — А вывод то такой , что ни одна она такая , которая в фонд то ничего не платит .
Откуда деньги то возьмуться ?
И вот такие как она больше всех будут растягивать свой анус , если ее лишить пенсии . А мы то люди маленькие — Нам и так и так ничего не светит .
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