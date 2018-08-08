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Единоросс подал иск на коммуниста в защиту чести и проиграл в суде Новосибирска

Депутат от «ЕР» требовал, чтобы член КПРФ принес ему публичные извинения и выплатил 100 тысяч рублей морального вреда за предположение в лоббировании открытия пивного ларька.

8.08.2018 Фото: НДН.инфо Один комментарий

Единоросс подал иск на коммуниста в защиту чести и проиграл в суде Новосибирска

Ленинский районный суд

В среду, 7 августа, в Ленинском районном суде Новосибирска депутату-единороссу Владиславу Люмину отказали в иске к коммунисту Валерию Науменко о защите чести и достоинства, а также компенсации морального вреда.

Судья Ленинского районного суда не удовлетворил иск депутата от «Единой России» к народному избраннику от КПРФ Валерию Науменко, передает сайт обкома КПРФ. Люмин требовал, чтобы депутат-коммунист принес ему публичные извинения и выплатил компенсацию 100 тысяч рублей за причиненный моральный вред.

Результаты заседания прокомментировал юрист депутата Новосибирска горсовета Науменко Богдан Кучеренко:
– Для Науменко заседание прошло прекрасно. Люмину отказали. Информацию не признали порочащей честь и достоинство и в выплате компенсации 100 тысяч тоже отказали. Сам Люмин уже второй раз прогуливает заседание.

По словам Науменко, суд вынес справедливое решение.
– На мой взгляд, суд осудил не меня и, как не странно, даже не Люмина. Он осудил позицию того органа, который довел до суда — комиссию по этике городского совета, которая вела себя настолько бездарно, что обострила конфликт до предела. Судья доказал свою юридическую подготовленность, а комитет этики свою бездарность.

Он добавил, что у каждого депутата есть свои конституционные права, поэтому они могут говорить о недостатках.
– У нас хотели ликвидировать гласность, чтобы мы боялись слово сказать, иначе засудят.

Помимо этого Науменко отметил, что у него нет никаких претензий к Люмину.

Конфликт между депутатами горсовета возник еще в декабре прошлого года. Тогда коммунист Валерий Науменко заявил о жалобе жителей дома по адресу: ул. Дмитрия Донского, 43 на возможное открытие на первом этаже здания пивного ларька. Тогда народный избранник выразил предположение, что посодействовать появлению в многоэтажке такого магазина могли помощники депутата Люмина. Науменко попросил слушателей оценить действия единоросса. После этого Люмин подал иск к Валерию Науменко о защите чести и достоинства.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Да что там открытие пивного ларька!
    Посмотрите, как единороссы разрезают ленточки при торжественном открытии фонаря))
    https://www.youtube.com/watch?v=x9CbQx2-BlY

    Thumb up 1 Thumb down 0

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