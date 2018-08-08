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Как промывают трубы в Бердске? Погугли и узнаешь

На вопрос о промывке коммуникаций перед отопительным сезоном, представителю народного контроля УК посоветовали посмотреть ответ в интернете. Но вице-мэр предложил работать сообща.

8.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марина Волкова Один комментарий

Как промывают трубы в Бердске? Погугли и узнаешь

Представители УК посоветовали общественнице посмотреть в интернете, как промываются трубы жилых домов

Представитель группы народного контроля общественной палаты Бердска Анна Андриевич на заседании жилищников и коммунальщиков 8 августа поинтересовалась у представителей Комбината бытовых услуг и управляющих компаний, как осуществляется промывка труб жилых домов в рамках подготовки к отопительному сезону.

— Как готовится система отопления к отопительному сезону, как промывается система отопления? У нас полчаса ее промывали, как оказалось этого недостаточно. Нужно два дня, чтобы промыть трубы моего 5-этажного дома. Николай Писарев нам объяснил, что центральную систему отопления КБУ не промывает уже несколько лет. Якобы из-за этого нет смысла нет промывать систему отопления в домах, — обратилась Анна Ивановна к специалистам.

Прокомментировать заявление члена народного контроля общественной палаты взялся представитель управляющей компании «Монолит». Компания обслуживает дом, о котором рассказала общественница.

— Мне сложно сейчас комментировать ситуацию. Промывка осуществляется. В ходе промывки мы открываем брызгник, если вода чистая, то мы промывку заканчиваем, — пояснил представитель управляющей компании «Монолит».

Представители управляющих компаний Бердска посоветовали Анне Ивановне зайти в интернет и прогуглить, как и с какой периодичностью осуществляется промывка труб в рамках подготовки к отопительному сезону. Вице-мэр Бердска Владимир Захаров подчеркнул, что группа народного контроля общественной палаты для того и существует, чтобы контролировать работу муниципальных служб и управляющих компаний.

— Для того и щука в море, чтоб карась не дремал. Группа народного контроля общественной палаты, создана для контроля. Совместную работу организуем и все вопросы, которые они есть — снимем. Общественная палата имеет все основания задавать такие вопросы. Будем работать с группой контроля общественной палаты, наладим общение, чтобы работать в одной системе, — подчеркнул Владимир Николаевич.


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(1) Комментарий

  1. Бродяга

    Отстал от жизни я инженер-теплоэнергетик-пугаюсь новомодного и непонятного слова цифровизация,теперь вот брызгник в системе отопления появился.Если это оговорка журналиста,то ладно.Но если брызгник появился от знаний предствителя УК Монолит-то это просто удалено спец.Так как будет ,уважаемая редакция?

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