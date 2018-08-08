Как промывают трубы в Бердске? Погугли и узнаешь

Представитель группы народного контроля общественной палаты Бердска Анна Андриевич на заседании жилищников и коммунальщиков 8 августа поинтересовалась у представителей Комбината бытовых услуг и управляющих компаний, как осуществляется промывка труб жилых домов в рамках подготовки к отопительному сезону.

— Как готовится система отопления к отопительному сезону, как промывается система отопления? У нас полчаса ее промывали, как оказалось этого недостаточно. Нужно два дня, чтобы промыть трубы моего 5-этажного дома. Николай Писарев нам объяснил, что центральную систему отопления КБУ не промывает уже несколько лет. Якобы из-за этого нет смысла нет промывать систему отопления в домах, — обратилась Анна Ивановна к специалистам.

Прокомментировать заявление члена народного контроля общественной палаты взялся представитель управляющей компании «Монолит». Компания обслуживает дом, о котором рассказала общественница.

— Мне сложно сейчас комментировать ситуацию. Промывка осуществляется. В ходе промывки мы открываем брызгник, если вода чистая, то мы промывку заканчиваем, — пояснил представитель управляющей компании «Монолит».

Представители управляющих компаний Бердска посоветовали Анне Ивановне зайти в интернет и прогуглить, как и с какой периодичностью осуществляется промывка труб в рамках подготовки к отопительному сезону. Вице-мэр Бердска Владимир Захаров подчеркнул, что группа народного контроля общественной палаты для того и существует, чтобы контролировать работу муниципальных служб и управляющих компаний.

— Для того и щука в море, чтоб карась не дремал. Группа народного контроля общественной палаты, создана для контроля. Совместную работу организуем и все вопросы, которые они есть — снимем. Общественная палата имеет все основания задавать такие вопросы. Будем работать с группой контроля общественной палаты, наладим общение, чтобы работать в одной системе, — подчеркнул Владимир Николаевич.