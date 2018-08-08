Свыше 32 трлн рублей накопили россияне.

Россияне в первом полугодии этого года накопили 1,5 трлн рублей, что на 150 млрд рублей больше, чем годом ранее. В общей сложности сбережения граждан достигли 32,3 трлн рублей, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». При этом постепенно сокращаются сбережения на банковских вкладах и увеличиваются в наличных. Ускоренный рост накоплений в этом году связан с увеличением реальных зарплат и доходов населения, отмечают эксперты.

Несмотря на то, что в этом году существенно оживился потребительский спрос населения, и граждане стали проявлять склонность к крупным покупкам, они еще и нарастили свои сбережения. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Общий объем сбережений россиян увеличился за полгода на 1,5 трлн рублей. За первые шесть месяцев прошлого года накопления граждан составили 1,35 трлн рублей.

Примечательно, что россияне постепенно сокращают свои сбережения на банковских вкладах, но при этом увеличивают их в наличных. Вклады на депозитах кредитных организаций составляют 66,6% (21,5 трлн) от общего объема накоплений, хотя годом ранее эта доля составляла 67,1%. В наличных россияне теперь держат 17,9% (5,7 трлн) своих сбережений вместо 17% годом ранее. Остальную часть денег предпочитают хранить в ценных бумагах — 5 трлн рублей (15,5% к общему объему накоплений).

При этом граждане пополняли «подушки безопасности» не в ущерб своим тратам. Так, в первом квартале этого года розничный товарооборот вырос на 2,4%, а во втором — на 2,7%, отмечается в «Картине экономики» за июль, подготовленной Минэкономразвития. Ранее в ЦБ подчеркивали, что у россиян появилась склонность к крупным покупкам: потребители стали более благоприятно оценивать текущий момент как подходящий для больших расходов.

Потребительские настроения в этом году активизировались за счет низкой инфляции и безработицы, роста зарплат, а также реальных доходов населения, пояснил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Также на это влияет и рост потребительского кредитования, добавил он. Например, в июне рост розничного кредитования составил 18,8%, что на 1,1 п.п. больше, чем в мае.

Тенденция к увеличению накоплений и трат одновременно объясняется тем, что в этом году был зафиксирован существенный рост зарплат, отметил замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Причем выплаты увеличивались не только в бюджетном секторе в связи с выполнением майских указов президента, но и в коммерческом вследствие увеличения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.

Росту зарплат помимо исполнения майских указов способствует ситуация на рынке труда. В связи с демографическим кризисом 1990-х годов в России сейчас сокращается количество трудоспособного населения. Дефицит квалифицированных кадров наблюдается во многих отраслях. Так как количество вакансий превышает спрос на них, увеличиваются и зарплаты, отмечали ранее аналитики ЦБ в докладе «О чем говорят тренды».

Динамика постепенного сокращения вкладов и роста сбережений в наличных связана с тем, что ставки по банковским вкладам постепенно снижаются и уже не являются для россиян столь привлекательными, добавил Валерий Миронов из НИУ ВШЭ. В связи с этим многим удобнее держать под рукой наличные. Сейчас средняя ставка по депозиту для населения в топ-10 кредитных организаций составляет 6,3%, отмечается в статистике ЦБ.

В социальном секторе, по оценке Минэкономразвития, темпы роста оплаты труда сохраняются на высоких уровнях. В мае они увеличились на 19,2% в годовом выражении. При этом во внебюджетном секторе рост заработных плат ускорился до 9,2%. Поддержку зарплатам также оказывает высокий спрос на трудовые ресурсы, о чем свидетельствует низкая безработица, которая с марта текущего года держится на уровне 4,8%.

Источник: Известия