Мнение: Торговым рабством продажу фруктов на улицах Бердска считает общественник

3 августа руководитель общественной экологической организации «Бриз» Вячеслав Власов, вместе с другими общественниками проехал по бердским «овощным развалам». Выступая простыми покупателями, активисты проводили эксперимент – просили показать сертификат качества на арбузы и медицинскую книжку продавца. Потребители должны были быть уверенны как в качестве продукции, так и в том, что продавец не имеет опасных заболеваний. Также визуально осматривали торговые места на соблюдения основных правил торговли таким товаром – продукты должны быть выложены на поддонах (ящиках), защищены от прямых лучей солнца. А у продавцов должна быть возможность помыть руки и сходить в туалет.

— Есть санитарно-эпидемиологические правила к организации торговли и обороту в них продовольственных товаров. Они распространяются как на стационарные объекты, так и на уличную торговлю, — рассказал о методике проверки бердских торговых точек Вячеслав Власов. – Это должны проверять уполномоченные органы – в первую очередь Роспотребнадзор. Но и у них тоже есть ограничения – они не могут просто так прийти. Но каждый покупатель имеет право перед покупкой спросить в любой торговой точке сертификат качества. Например, есть бренд «астраханские арбузы». И такое нередко говорят продавцы. А попросив сертификат, где есть полная информация о товаре, вы не всегда найдете подтверждение, что это арбуз из Астрахани.

Первая точка, которую посетили в ходе объезда, стали «овощные развалы» около домов на ул. Ленина, 17 и 18.

Во время осмотра на торговой точке оказалась ее хозяйка, которая, увидев человека с фотоаппаратом сразу начала рассказывать, что у нее есть все необходимые документы. Что продавцы – жители соседней бывшей советской республики официально трудоустроены. На просьбу показать сертификат качества на арбузы ответила: «Сейчас подвезу». Не став ждать сертификата около «развала» рядом с домом № 17 на ул. Ленина просмотрели соседний — на Ленина, 18. Также не было сертификата. Помимо этого оказалось, что арбузы и дыни вынесены из под навеса и лежат под солнцем.

Следующая точка – рядом с торговым центром «Космос» по адресу: ул. Рогачева, 4А. Традиционный вопрос показать сертификат с медицинской книжкой и традиционный ответ: «Все дома». Здесь арбузы сложены под прилавком на картонках, брошенных на землю, что является нарушением в правилах размещения товара.

«Овощной развал» напротив торца дома №10 на ул. Рогачева недалеко от магазина «Продсиб». Арбузы и дыни лежали на солнце. Сертификаты и медицинскую книжку также не смогли показать. Но зато рассказали, что везут арбузы с Хилокского рынка.

Еще одна точка – павильончик напротив торца торгового центра «Гермес». Товар находится в тени, хорошо загорожен как от солнца, так и ветра с дождем. Но и здесь ждал традиционный ответ на просьбу предоставить сертификат качества на арбузы: «Сейчас привезем».

Последняя точка объезда – «овощные развалы» около ТЦ в Микрорайоне рядом с остановкой «Торговый центр». Первая – сразу около дороги. И здесь «сейчас подвезем». Эта точка вызвала самые большие вопросы как обустройством стеллажей для товара, так и законностью своего размещения. Но такие проверки могут проводить только компетентные службы, общественникам же оставалось только спрашивать как простые покупатели про сертификат качества.

Овощной развал в торце рядом с торговым центром принесла неожиданный ответ со стороны продавца о сертификате: «Да, пожалуйста!». На взгляд трудно было определить, насколько данный документ является сертификатом, но по крайней мере, есть описание товара и его качества. Правда, в этот раз попросили сертификат качества на дыни.

Итак, почти везде вопрос о сертификате качества заданный со стороны покупателя как правило вызывал удивление. А иногда ответы схожие по смыслу : «Мы тут уже четыре недели торгуем и никто не отравился». Кто-то на вопрос про сертификаты отвечал: «Вы верите сертификатам? Да сейчас такая техника, что нарисовать можно все, что угодно!».

— Самое большое нарушение, которые мы обнаружили практически на всех точках – это отсутствие сертификата качества. Он где-то есть, дома или еще где-то. Также каждый гражданин может попросить предъявить медицинскую книжку, — подвел итог поездки Вячеслав Власов. – О чем это говорит? Что федеральный закон о защите предпринимателей действует эффективно. Люди знают, что их не будут проверять и поэтому нарушают. Некоторые продавцы нам сказали, что весь день терпят, так как туалета для торговой точки нет. Это своеобразное торговое рабство. Человеку некуда идти. Нет денег, работы. Этим пользуются предприниматели, и продавец за эти 5000 в месяц терпит. Тот же предприниматель должен обеспечить их одеждой, которой чаще всего нет. И ходит продавец дома и здесь в одной одежде. Это важно не только для покупателей, но и чтобы сам продавец не пострадал. Те же овощи, фрукты могут быть обработаны ядохимикатами, средствами защиты растений. А продавец с ними контактирует.

По итогам поездки со стороны общественников будет направлено обращение в контролирующие органы для проведения выездной проверки. Это позволит улучшить качество уличной торговли. Также было отмечено, что необходимо на каждом объекте торговли размещать информационный щит с данными о владельце торговой точки, справочными, телефонами и копиями сертификата качества товара. Если человек не работает постоянно с сертификатами качества, он не в состоянии определить, что предоставят в случае запроса – сертификат качества или иной документ.

— Если взять виды таких «овощных развалов» несколько лет назад, то положительные тенденции хорошо заметны. Торговые точки в подавляющем большинстве случаев оформлены прилично. Видно, что поработала администрация. Навесы, лотки, навала нет. Вокруг чисто. Спасибо за это администрации, — отмечает Вячеслав Власов.

Начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации Бердска Евгений Абельганс, комментируя результаты общественной проверки «овощных развалов» отметил, что контролем качества продуктов питания занимается Роспотребнадзор. Администрация в ходе своих проверок уполномочена только проверять законность размещения данных торговых точек в том или ином месте. Проверки проходят регулярно, как в рабочие дни, так и на выходных.

— Сейчас мы выезжаем совместно с Административно-технической инспекцией и сотрудниками полиции, — отмечает Евгений Абельганс. – Когда выявляются места незаконной торговли, то к такому продавцу применяются меры административного воздействия – составляется протокол по нескольким статьям. Статья 9.1. – торговля в неустановленном месте, статья 8.22 – за размещение торгового оборудования, статья 5.2 от административно-технической инспекции. По закону о защите прав потребителей, также требуем сертификаты качества продукции.

По словам начальника отдела, все документы должны находиться в открытом доступе и должен быть уголок потребителя, вне зависимости от того, магазин это или торговая палатка. Покупатель должен знать, у кого он покупает товар. На уточнение, что таких «уголков потребителя» при поездке по «овощным развалам» нигде не увидели, Евгений Абельганс отметил, что при проведении проверок эти все документы есть в папочке, которая лежит под прилавком.

— Замечания делаем, достают. Показывают, — отмечает Абельганс. – Все кто торгует, зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Предоставляют санитарные книжки. Если они не находятся на точки, то просим привезти. Отслеживаем товарные накладные.

По его словам, рейды по торговым объектам проходят довольно часто. Также все бердчане могут в случае каких-то выявленных недостатков в работе «овощного развала» сообщить в администрацию и обязательно по этим фактам будет проведена проверка. Сам начальник отдела выезжает на подобные проверки с 2013 года и отмечает, что за эти годы количество выявленных нарушений в правилах торговли серьезно уменьшилось. Это касается не только уменьшения «традиционных» мест несанкционированной торговли, но и наведения общего порядка при проведении торговли. Помимо проверок, в администрации проходит каждый четверг прием предпринимателей, где даются развернутые пояснения по всем нормам закона. И злостных нарушителей уже практически нет.