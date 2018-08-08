После пересчета ПФ доначислил 169 рублей работающим пенсионерам Новосибирской области

Пенсионный фонд России провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены. Перерасчет коснулся всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году уплачивались страховые взносы, сообщили в ОПФР по Новосибирской обалсти.

В отличие от традиционной индексации, когда размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, перерасчет пенсии происходит индивидуально и зависит от размера заработной платы пенсионера. Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами. На проведение перерасчета страховых пенсий в бюджете Пенсионного фонда России в 2018 году предусмотрено 10,7 млрд рублей.

В августе 2017 года Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий 11,8 млн пенсионеров, работавших в 2016 году. Средний размер прибавки в результате перерасчета составил 169 рублей.