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После пересчета ПФ доначислил 169 рублей работающим пенсионерам Новосибирской области
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Очень круто
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В августе 2017 года Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий 11,8 млн пенсионеров, работавших в 2016 году. Средний размер прибавки в результате перерасчета составил 169 рублей.
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После чего в фонде осталась куча неиспользованного бабла (66,8 миллиарда рублей), на размер которого Путин в 2018 году сократил финансирование ПФ в 2018 году: «Источником финансирования дефицита являются не использованные в 2017 году остатки средств, образовавшиеся в бюджете фонда на начало 2018 года».
https://ria.ru/society/20180704/1523894027.html
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