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После пересчета ПФ доначислил 169 рублей работающим пенсионерам Новосибирской области

Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий работавших в 2017 году пенсионеров .На проведение перерасчета страховых пенсий в бюджете ПФР в 2018 году предусмотрено 10,7 млрд рублей.

8.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

После пересчета ПФ доначислил 169 рублей работающим пенсионерам Новосибирской области

Средняя пенсия в Бердске сейчас 12 тыс. рублей

Пенсионный фонд России провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены. Перерасчет коснулся всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году уплачивались страховые взносы, сообщили в ОПФР по Новосибирской обалсти.

В отличие от традиционной индексации, когда размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, перерасчет пенсии происходит индивидуально и зависит от размера заработной платы пенсионера. Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами. На проведение перерасчета страховых пенсий в бюджете Пенсионного фонда России в 2018 году предусмотрено 10,7 млрд рублей.

В августе 2017 года Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий 11,8 млн пенсионеров, работавших в 2016 году. Средний размер прибавки в результате перерасчета составил 169 рублей.


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(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    Очень круто

    Thumb up 4 Thumb down 1

  2. Аноним

    В августе 2017 года Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий 11,8 млн пенсионеров, работавших в 2016 году. Средний размер прибавки в результате перерасчета составил 169 рублей.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      После чего в фонде осталась куча неиспользованного бабла (66,8 миллиарда рублей), на размер которого Путин в 2018 году сократил финансирование ПФ в 2018 году: «Источником финансирования дефицита являются не использованные в 2017 году остатки средств, образовавшиеся в бюджете фонда на начало 2018 года».
      https://ria.ru/society/20180704/1523894027.html

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