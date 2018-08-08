Научат творить из глины на фестивале «Керама-Бердь» в Бердске

23-25 августа 2018 года в Бердске состоится II Открытый областной детский фестиваль «Керама-Бердь», который впервые проводится при поддержке местной общественной организации «Союз женщин города Бердска» с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Организует и проводит фестиваль детская художественная школа «Весна». Помогают давние партнёры: детская школа искусств «Берегиня», Бердский историко-художественный музей, Дворец культуры «Родина», молодежный центр «100 друзей». Часть мероприятий пройдёт на их площадках.

В гости ждут ребят из Искитима, Маслянино, Линёво, Красноозёрски, Мошково, Краснообска, Красноярска.

— Фестиваль носит открытый характер, поэтому приглашаем всех желающих попробовать свои силы в лепке из глины. Для участия в конкурсной программе уже подали заявки 65 человек, — рассказали в пресс-центре мэрии Бердска.

В день открытия на территории лыжной базы «Метелица» будут проводиться мастер-классы по разным видам декоративно-прикладного искусства. Вход свободный для всех желающих. Открытие состоится 23 августа в 15 часов.