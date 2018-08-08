За продажу пива малолетке под суд отдали бармена из ТЦ «Эдем» в Новосибирске

Заместитель прокурора Советского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней девушки, работающей барменом в баре кинотеатра ТРК «Эдем».

Бармен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Органами дознания установлено, что обвиняемая, ранее привлеченная в январе текущего года мировым судьей к штрафу по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, 20 апреля 2018 года вновь нарушила закон.

Находясь на рабочем месте в баре кинотеатра девушка продала несовершеннолетней две бутылки пива емкостью по 0,5 литра с содержанием алкоголя 4,7 %.

Уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья Советского судебного района Новосибирска.