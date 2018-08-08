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К Путину за деньгами на уплату налогов обратились нефтяники

С 1 января 2019 года начнется поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты с повышением налога на добычу.

8.08.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

К Путину за деньгами на уплату налогов обратились нефтяники

Представители нефтяной отрасли планируют обсудить с правительством рост акцизов на топливо, несмотря на то, что закон о налоговом маневре уже принят и подписан президентом. Совещание с правительством по этому вопросу может пройти после августа 2018 года, рассказали газете «Ведомости» источники в отрасли.

По их словам, планируется обсудить акцизы на нефтепродукты — «будут ли они повышаться [в 2019 году], и если да, то насколько, — а также вопрос о логистическом коэффициенте (зависит от удаленности НПЗ от экспортных рынков) к обратному акцизу на нефть». Также возможно обсуждение демпфирующей (сглаживающей) ставки акциза.

Нефтяники могут попросить о таких изменениях маневра, чтобы отрасль получила дополнительно 3 трлн рублей, говорят собеседники. Однако подтвердить данную информацию газете не удалось. Представители Минэнерго, Минфина, «Лукойла» и «Газпром нефти», а также представитель президента Дмитрий Песков не ответили на вопросы издания.

Накануне, первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров во время телеконференции с инвесторами заявил, что «ряд ключевых параметров [налогового манёвра] остается открытым для проработки в ближайшие месяцы». По его словам, «Роснефть» проводит комплексный анализ НПЗ для достижения максимального экономического эффекта от налогового маневра.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли

Президент России Владимир Путин ранее подписал пакет предложенных правительством РФ законов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Среди прописанных в законах мер введение логистических коэффициентов к обратным акцизам, то есть компенсациям, получаемым нефтеперерабатывающими заводами. Речь идет о том, чтобы сгладить «неравные условия доступа к рынкам сбыта и логистические различия в зависимости от географического положения заводов». Коэффициент будет действовать для тех компаний, которые провели модернизацию перерабатывающих производств и намерены взять на себя обязательства за 3 года модернизировать производство. Кроме того, обратный акциз получат компании, попавшие под санкции США и ЕС.

В течение последних нескольких лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Важным ее направлением остается завершение налогового маневра. Он будет проводиться в течение 6 лет начиная с 1 января 2019 года и подразумевает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что налоговый маневр принесет бюджету дополнительно 1,3-1,6 трлн рублей.

Источник: ТАСС


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