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На недвижимость разводящихся Петросяна и Степаненко суд наложил арест

Чтобы ни один из супругов, проживших вместе более 30 лет, не смог продать его в ходе бракоразводного процесса.

8.08.2018 Фото: стоп-кадр с видео Нет комментариев

На недвижимость разводящихся Петросяна и Степаненко суд наложил арест

Петросян и Степоненко работали вместе

Хамовнический суд Москвы наложил арест на имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

«Суд наложил обеспечительный арест на недвижимость, чтобы никто из супругов не смог ее продать до решения суда», — сказал он, пояснив, что это стандартная практика в процессах подобного рода.

Развод Петросяна и Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко познакомились в 1979 году, а поженились спустя шесть лет. Первые сообщения об их разводе появились третьего августа, причины такого решения пока не разглашаются.

Иск о разделе совместно нажитого имущества, поданный Степаненко, был зарегистрирован 4 июля. Защита Петросяна подала встречный иск к Степаненко, в котором просит поделить имущество поровну. Процесс ведет Хамовнический районный суд Москвы.

На первое заседание в понедельник стороны не явились и доверились адвокатам. Позже по обоюдному согласию сторон процесс был закрыт от публики. Рассмотрение дела продолжится 13 августа.

Источник: РИА Новости


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