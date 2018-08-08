На недвижимость разводящихся Петросяна и Степаненко суд наложил арест

Хамовнический суд Москвы наложил арест на имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

«Суд наложил обеспечительный арест на недвижимость, чтобы никто из супругов не смог ее продать до решения суда», — сказал он, пояснив, что это стандартная практика в процессах подобного рода.

Развод Петросяна и Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко познакомились в 1979 году, а поженились спустя шесть лет. Первые сообщения об их разводе появились третьего августа, причины такого решения пока не разглашаются.

Иск о разделе совместно нажитого имущества, поданный Степаненко, был зарегистрирован 4 июля. Защита Петросяна подала встречный иск к Степаненко, в котором просит поделить имущество поровну. Процесс ведет Хамовнический районный суд Москвы.

На первое заседание в понедельник стороны не явились и доверились адвокатам. Позже по обоюдному согласию сторон процесс был закрыт от публики. Рассмотрение дела продолжится 13 августа.

Источник: РИА Новости