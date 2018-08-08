Оппозицию Венесуэлы в покушении на него обвинил Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил одного из лидеров оппозиции Хулио Борхеса в причастности к неудавшемуся покушению на него в минувшую субботу.
«Некоторые показания указывают на Хулио Борхеса, который живет в Колумбии. У него достаточно трусости, чтобы участвовать в таких нападениях», — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
По словам президента Венесуэлы, всего в покушении участвовали 11 человек, которым организаторы предложили 50 миллионов долларов.
Мадуро заявил, что потребует выдачи Венесуэле всех причастных к покушению, живущих за рубежом, используя для этого соглашения об экстрадиции. К ним он отнес также Османа Алексиса Дельгадо Табоске, живущего в американской Флориде. «Нужно добиться, чтобы правительство США нам его выдало», — сказал президент.
Также к числу участников заговора он отнес депутата парламента Хуана Рекесенса, которого назвал «одним из самых сумасшедших и психопатичных» личностей в оппозиции. По данным оппозиционного депутата Томаса Гуанипы, Рекесенс и его сестра во вторник были похищены группой сотрудников Боливарианской службы разведки Венесуэлы.
Среди других участников покушения Мадуро выделил Маурисио Хименеса Пинсона, «полковника-предателя» Освальдо Валентина Гарсию Пломо, Райдера Александера Руссо Маркеса, Грегорио Хосе Ягуаса и Джильбера Альберто Эскалону. Президент попросил всех, кто имеет данные об их местонахождении, сообщить об этом в правоохранительные органы.
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Цепляется за власть всеми клешнями. И сочиняет прямо, как наш.
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А что не США и массонов?)
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Никто напрямую не взял на себя ответственность за предполагаемую попытку убийства, хотя одна группировка – Soldiers Franelas – опубликовала твит по этому поводу.
«Мы показали, что правительство уязвимо», — сказала группа, члены которой неизвестны. «Атака сегодня не достигла цели, но это всего лишь вопрос времени».
https://ru.crypto-news.io/news/komu-vygodno-pokushenie-na-maduro.html
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