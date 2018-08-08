Новую акцию 09.09 против повышения пенсионного возраста объявил Навальный

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Молодец Леша!!! На недовыборы ходить смысла нет ни какого. А на акцию если выдут все, недовласть трухнет не по детски.
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а вот сейчас будет забавно.Надо как не будь кому не будь патриотично выпрыгнуть и рассказать про то какой страшный госдеп… Что повысят налоги ..что пенсионный возраст отодвинут… что мвф спит и видит как все захапать…
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Во-первых — «как-нибудь». Во-вторых, чихал Навальный на российские пенсии. Лёхе просто бабло «отбить» надо. Всё. Сходи, покричи, помоги пацану.
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Поддерживаю Навального!
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