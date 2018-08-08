Новую акцию 09.09 против повышения пенсионного возраста объявил Навальный

Алексей Навальный объявил новую акцию протеста против пенсионной реформы. Он полагает, что повышением пенсионного возраста государство грабит собственных граждан, поскольку большинство россиян не доживут до пенсии при нынешнем уровне жизни.

9 сентября оппозиционер завет на митинги в рамках всероссийской протестной акции, заявляя, что это не помешает проголосовать. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 9 сентября в Новосибирской области пройдут выборы губернатора.

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