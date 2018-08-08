КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию
продам студию
продам студию
Продам 1-ю Ленина 83 89139092435 Светлана
Продам студию
Продам студию
Продам студию Кристальная 15/2 с ремонтом 1120.00
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Новую акцию 09.09 против повышения пенсионного возраста объявил Навальный

КБУ загоняет в долги школы и не подписывает им акты приемки в Бердске

Вторые сутки горит мусорная свалка на площади 3000 кв. метров в Новосибирске

Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Забайкалье собирают в Бердске

В 70 лет выйдут на пенсию не работавшие жители Бердска

Три вопроса на референдум по пенсионной реформе одобрил ЦИК

Курс доллара превысил 64 рубля впервые почти за два месяца

Переадресовать вопросы предпенсионеров в правительство России поручил мэр Бердска

Звезду фильма «Такси» Сами Насери прооперировали после драки в баре Москвы

Бедность и экономический упадок прогнозируют россияне на ближайший год

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Новую акцию 09.09 против повышения пенсионного возраста объявил Навальный

«Дожить до пенсии. Выходи на акцию протеста», призывает оппозиционер, напоминая, как Путин и партия власти обещали не менять возраст выхода на пенсию. Но деньги кончились, полагает глава ФБК.(ВИДЕО)

8.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Новую акцию 09.09 против повышения пенсионного возраста объявил Навальный

Алексей Навальный

Алексей Навальный объявил новую акцию протеста против пенсионной реформы. Он полагает, что повышением пенсионного возраста государство грабит собственных граждан, поскольку большинство россиян не доживут до пенсии при нынешнем уровне жизни.

9 сентября оппозиционер завет на митинги в рамках всероссийской протестной акции, заявляя, что это не помешает проголосовать. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 9 сентября в Новосибирской области пройдут выборы губернатора.

Видео youtube.com


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Неадекватного водителя «Яндекс-такси» задержали полицейские в Бердске Новую акцию 09.09 против повышения пенсионного возраста объявил Навальный КБУ загоняет в долги школы и не подписывает им акты приемки в Бердске

(4) Комментариев

  1. Аноним

    Молодец Леша!!! На недовыборы ходить смысла нет ни какого. А на акцию если выдут все, недовласть трухнет не по детски. ;)

    Thumb up 12 Thumb down 5

  2. Аноним

    а вот сейчас будет забавно.Надо как не будь кому не будь патриотично выпрыгнуть и рассказать про то какой страшный госдеп… :-D Что повысят налоги ..что пенсионный возраст отодвинут… что мвф спит и видит как все захапать… *LOL*

    Thumb up 2 Thumb down 2

    • Вит

      Во-первых — «как-нибудь». Во-вторых, чихал Навальный на российские пенсии. Лёхе просто бабло «отбить» надо. Всё. Сходи, покричи, помоги пацану. *CRAZY*

      Thumb up 1 Thumb down 2

  3. пенсионер

    Поддерживаю Навального! ;)

    Thumb up 2 Thumb down 3

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика