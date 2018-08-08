КБУ загоняет в долги школы и не подписывает им акты приемки в Бердске

Управляющие компании имеют много нареканий в адрес бердского Комбината бытовых услуг. Одна из них — некорректная работа абонентской службы предприятия. По мнению представителей управляющих компаний и коммунальщиков из управления образования, Комбинат некорректно выставляет счета за оплату коммунальных услуг.

— КБУ счета выставляет перед праздниками, потом насчитывают нам пеню за не оплату. Теперь, ссылаясь на это, нашим объектам не подписывают акты приемки после ремонтов и подготовки к отопительному сезону, — рассказал Виталий Гноев, ведущий инженер управления образования сегодня, 8 августа, на штабе по подготовке к отопительному сезону в мэрии.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров предложил пригласить начальника абонентской службы на следующее совещание штаба, чтобы урегулировать эти вопросы.

— По своему опыту говорю, что у меня таких проблем не было. Это все решается на уровне директоров учреждений, — поделился Владимир Николаевич.