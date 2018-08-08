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КБУ загоняет в долги школы и не подписывает им акты приемки в Бердске

Комбинат бытовых услуг поздно выставляет счета образовательным учреждениям, из-за чего копится пеня за неоплату услуг.

8.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марина Волкова Один комментарий

КБУ загоняет в долги школы и не подписывает им акты приемки в Бердске

Ведущий инженер управления образования Виталий Гноев (на фото — слева) возмущен работой абонентской службы КБУ

Управляющие компании имеют много нареканий в адрес бердского Комбината бытовых услуг. Одна из них — некорректная работа абонентской службы предприятия. По мнению представителей управляющих компаний и коммунальщиков из управления образования, Комбинат некорректно выставляет счета за оплату коммунальных услуг.

— КБУ счета выставляет перед праздниками, потом насчитывают нам пеню за не оплату. Теперь, ссылаясь на это, нашим объектам не подписывают акты приемки после ремонтов и подготовки к отопительному сезону, — рассказал Виталий Гноев, ведущий инженер управления образования сегодня, 8 августа, на штабе по подготовке к отопительному сезону в мэрии.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров предложил пригласить начальника абонентской службы на следующее совещание штаба, чтобы урегулировать эти вопросы.

— По своему опыту говорю, что у меня таких проблем не было. Это все решается на уровне директоров учреждений, — поделился Владимир Николаевич.


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(1) Комментарий

  1. бухгалтер

    Тоже имеем такую же проблему.При сроке оплаты до 10 числа Агент КБУ Новосибирскэнергосбыт выдает документы на оплату не ранее 6го, а если выпадает на праздники или выходные, то еще позже. Бюджетной организации, у которой все платежи идут через казначейство уложиться невозможно. За год накапливается приличная сумма. Официальные претензии на оплату пеней выставлять не хотят, вот и «выламывают руки» при подключении к отоплению

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