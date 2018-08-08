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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Внимание! Читайте вкладку «Всем работать» — как и на что будут жить бердчане после повышения пенсионного возраста.

8.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Курьер. Среда. Бердск, №28/2018

Сегодня, 8 августа, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №28/2018.

Тема номера: Вкладка «Всем работать!» о том, что ждет бердчан после пенсионной реформы — кто, когда и за какие деньги будет уходить на пенсию после повышения пенсионного возраста.

В номере вы прочтете:

1. Бердских единороссов ждет «порка» из-за обращения депутатов к Путину против пенсионной реформы.

2. В суд поступило дело экс-начальника полиции Сергея Проценко о махинациях с землей.

3. Обслуживание бассейнов в парке отдыха «Ремикс» является коммерческой тайной.

4. Возле бердского роддома в новом сквере появится «Папина аллея».

5. На 42 млн рублей увеличится бюджет Бердска за счет налога на доходы физлиц.

6. Низкий рейтинг благополучности Бердска — 31-е место среди 35 муниципальных образований региона.

7. Бердские школы переполнены, только две из 14 работают в одну смену.

8. На реконструированной за 84 млн рублей ул. Лунной налаживают работу светофоров.

9.12 млн рублей за 4 года вложили в бердские остановки. Ни и сейчас есть претензии.

10. Бердские десантники отметили День ВДВ.

11. По акции «Книга в тюрьму» собранную бердчанами литературу увезли в СИЗО Линева.

12. Первый День города Бердск отметил в 1990 году. С тех пор мало что изменилось в программе праздника.

13. Шизофреникам за 25 тыс. рублей продают водительские медсправки.

14. Микрорайоновцы критикуют новую разметку на ул. Лунной — из-за сплошной не свернуть во дворы.

15. Кошки и собаки наполняют дом оптимизмом — почти половина бердчан держат домашних животных.

На обложке — Ждет ли «порка» бердских депутатов-единороссов?

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 12 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

 


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