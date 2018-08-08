С парашютами будут прыгать школьники на военных сборах на аэродроме «Бердск-Центральный»

Впервые за 7 лет старшеклассники Новосибирской области поднимутся в небо, чтобы ощутить чувство свободного падения и услышать шелест парашютного шёлка! С 10 по 15 августа 2018 года на аэродроме «Бердск-Центральный» пройдут областные учебно-тренировочные сборы по парашютно-десантной подготовке школьников. Последний раз такие сборы проводились в 2011 году. Участниками сборов станут 60 курсантов военно-патриотических клубов, члены юнармейских отрядов и просто старшеклассники Новосибирской области, имеющие начальную прыжковую подготовку.

Прежде чем зайти в самолёт и подняться в небо, ребята пройдут интенсивный 2-3-дневный курс обучения и инструктажа по теории и практике прыжков, устройству и правилам обращения с парашютом, отработают действия в особых случаях полёта. Только сдавшие зачёт по курсу и получившие медицинский допуск смогут прыгнуть с парашютом с высоты 1000 метров. На земле их будет ждать специальное удостоверение, а тем, кому удастся прыгнуть 3 раза за время сборов – III разряд по парашютному спорту.

Возродить сборы удалось Центру патриотического воспитания Новосибирской области, Союзу десантников Сибири, Новосибирскому отделению и авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, а также центру дополнительного образования «Алые паруса».