Можно ли покупать дачный участок, если у продавца только членская книжка СНТ и все?

С парашютами будут прыгать школьники на военных сборах на аэродроме «Бердск-Центральный»
Звание чемпиона России по пляжному регби завоевала команда из Бердска
Порошенко заподозрил Россию в подготовке к «вмешательству» в украинские выборы
Суд взыскал 1 млн рублей излишне выплаченных за ремонт котельной с экс-главы города в Новосибирской области
235 школ признаны готовыми к началу учебного года в Новосибирской области.
Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»
Конкурс «Бердская красавица-2019»
«Вечный» ядерный реактор для подлодок создали в Росатоме
Из-за плавающей древесины пришлось спасать 12 человек на Обском море
Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»
Конечно можно, так же в наперстки играть можно, лотереи покупать, и прочее прочее…
1 7
Прежде опыта — законы нужно изучить. Опыт это уже закон примененный на практике. Если вы не в курсе правил оформления земли в собственность, вам опыт никак не поможет. Во-первых, разберитесь чем СНТ отличается от ДНТ и ИЖС, вам станет понятно что вы с землей сможете сделать. Там же поймете какой набор документов на полагается под эти три аббревиатуры, как оформляются документы и факт продажи.
Есть много поисковиков, введите ваш запрос в любой из них — получите массу статей, в том числе и ссылки на законы. На сайтах гарант или консультант можете ознакомиться с их текстом.
Здесь не консультация, а обсуждение новостей.
0 5
Сделать все можно, но сначала нужно обратиться в Росреестр, затем в СНТ, узнать о задолженности ….
0 1
Я прекрасно понимаю, что не консультация, в который раз жалею, что нет на КСБ форума… Я , естественно, изучал вопрос, читал Инет, информации полно… Но хотел услышать от человека- Я покупал дачу в СНТ по книжке, потом делал то-то и то-то, вышло так-то и так-то…
1 0
Конечно, можно! только вам в СНТ нужно переоформить документы на себя (старый- новый хозяин),оформите договор купли-продажи,чтобы потом оформить на себя этот участок, возьмите с него расписку,что он получил от вас деньги и пользуйтесь с удовольствием!
1 1
Покупал по книжке, оформлял в собственность по дачной амнистии, это когда рисуешь на листке план, берёшь справку в правления о отсутствии задолженности и в земельный отдел с оплатой госаошлины рублей 300, через примерно месяц получаешь свидетельство о собственности. Но это было 5 лет назад, сейчас так понимаю требуется кадастровый план, а это ещё 5-10 тыс рублей. В общем страшного ничего нет, в правление Вам все расскажут и покажут, обманывать вас там смысла нет, а вот если появится добросовестный садовод с приватизированым участком по всем правилам для общества это большой плюс. Тем более что по книжке купит можно очень дёшево.
2 0
нет
Все операции с недвижимостью(гаражи, дачи, итп) через юстицию делается последние лет 7 где-то.
Если участок не в собственности(через межевание, фиксации в юстиции и выдачи документа собственника), то ни о какой покупке речи быть не может.
Книжка членская, не даёт право на землю/строение.. это просто бумажка о том, что вы член СНТ… им можно быть и не имея собственности там.
0 1
Я и покупал, и продавал участок по членской книжке. Проблем не было. Переоформление книжки происходит у председателя, он вам и расскажет о наличии долгов. Если они есть, то продавец их может погасить на месте. От вас потребуется, по мимо оплаты стоимости участка, ещё и оплата членских взносов. Сумма, как правило небольшая. И всё, вы счастливый обладатель дачного участка. Далее, при желании и небольшой трате времени, денег, ну и нервов, данный участок можно приватизировать и оформить в собственность.
1 0