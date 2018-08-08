Можно ли покупать дачный участок, если у продавца только членская книжка СНТ и все?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалПриветствую всех! Земляки, дайте дельный совет. Можно ли покупать дачный участок, если у продавца только Членская книжка СНТ и больше ничего? Может, у кого-то есть такой опыт? Буду признателен всем, кто ответит по существу вопроса.