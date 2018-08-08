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Можно ли покупать дачный участок, если у продавца только членская книжка СНТ и все?

Может, у кого-то есть такой опыт?

8.08.2018 8 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал горожанин:
Приветствую всех! Земляки, дайте дельный совет. Можно ли покупать дачный участок, если у продавца только Членская книжка СНТ и больше ничего? Может, у кого-то есть такой опыт? Буду признателен всем, кто ответит по существу вопроса.


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(8) Комментариев

  1. Житель

    Конечно можно, так же в наперстки играть можно, лотереи покупать, и прочее прочее…

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  2. 123

    Прежде опыта — законы нужно изучить. Опыт это уже закон примененный на практике. Если вы не в курсе правил оформления земли в собственность, вам опыт никак не поможет. Во-первых, разберитесь чем СНТ отличается от ДНТ и ИЖС, вам станет понятно что вы с землей сможете сделать. Там же поймете какой набор документов на полагается под эти три аббревиатуры, как оформляются документы и факт продажи.

    Есть много поисковиков, введите ваш запрос в любой из них — получите массу статей, в том числе и ссылки на законы. На сайтах гарант или консультант можете ознакомиться с их текстом.

    Здесь не консультация, а обсуждение новостей.

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  3. горожанин

    Я прекрасно понимаю, что не консультация, в который раз жалею, что нет на КСБ форума… Я , естественно, изучал вопрос, читал Инет, информации полно… Но хотел услышать от человека- Я покупал дачу в СНТ по книжке, потом делал то-то и то-то, вышло так-то и так-то…

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  4. Аноним

    Конечно, можно! только вам в СНТ нужно переоформить документы на себя (старый- новый хозяин),оформите договор купли-продажи,чтобы потом оформить на себя этот участок, возьмите с него расписку,что он получил от вас деньги и пользуйтесь с удовольствием!

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  5. Дачник

    Покупал по книжке, оформлял в собственность по дачной амнистии, это когда рисуешь на листке план, берёшь справку в правления о отсутствии задолженности и в земельный отдел с оплатой госаошлины рублей 300, через примерно месяц получаешь свидетельство о собственности. Но это было 5 лет назад, сейчас так понимаю требуется кадастровый план, а это ещё 5-10 тыс рублей. В общем страшного ничего нет, в правление Вам все расскажут и покажут, обманывать вас там смысла нет, а вот если появится добросовестный садовод с приватизированым участком по всем правилам для общества это большой плюс. Тем более что по книжке купит можно очень дёшево.

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  6. Yurik

    нет
    Все операции с недвижимостью(гаражи, дачи, итп) через юстицию делается последние лет 7 где-то.
    Если участок не в собственности(через межевание, фиксации в юстиции и выдачи документа собственника), то ни о какой покупке речи быть не может.

    Книжка членская, не даёт право на землю/строение.. это просто бумажка о том, что вы член СНТ… им можно быть и не имея собственности там.

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  7. Аноним

    Я и покупал, и продавал участок по членской книжке. Проблем не было. Переоформление книжки происходит у председателя, он вам и расскажет о наличии долгов. Если они есть, то продавец их может погасить на месте. От вас потребуется, по мимо оплаты стоимости участка, ещё и оплата членских взносов. Сумма, как правило небольшая. И всё, вы счастливый обладатель дачного участка. Далее, при желании и небольшой трате времени, денег, ну и нервов, данный участок можно приватизировать и оформить в собственность.

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