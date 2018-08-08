Заблокировать долларовые счета госбанков России хотят сенаторы США

В распоряжении “Ъ” оказался законопроект о новых санкциях против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. Значительная часть положений документа касается не столько России, сколько президента США Дональда Трампа. От него требуют свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России — от CAATSA до «акта Магнитского», создать в правительстве США «санкционный координационный офис» для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой, искать в мире активы Владимира Путина и даже решить вопрос о признании РФ «государством—спонсором терроризма». Документ содержит и целый механизм, призванный помешать Дональду Трампу вывести США из НАТО. В основном все это выглядит как внутриполитический американский проект, в котором Россия для его авторов более или менее второстепенна в сравнении с президентом США, который слишком мягок к России.

«Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» был внесен в Сенат в прошлую среду (см. “Ъ” от 3 августа). На сайте Конгресса говорится, что после этого шага полный текст документа обычно появляется «в течение одного-двух дней». Однако там же отмечается: некоторая задержка может произойти при необходимости одновременной обработки большого числа законопроектов или при необходимости печати «очень большого закона». По состоянию на вчерашний вечер документ из более чем ста страниц, оказавшийся в распоряжении “Ъ”, так и не был опубликован.

Подготовленный сенаторами Линдси Грэмом, Робертом Менендесом, Кори Гарднером и Беном Кардиным текст начинается фактически с обращений к президенту Дональду Трампу. В частности, его призывают поддержать усилия по противодействию вмешательству «со стороны правительства России или других иностранных игроков в деятельность госучреждений США, а также в демократические процессы в стране». Второе пожелание — «публично призвать правительство России вернуть Крым под контроль правительства Украины, а также призвать отказаться от поддержки насилия на востоке Украины со стороны сепаратистов». В этом пункте речь также идет об «оккупации и поддержке сепаратистов» на территориях Грузии и Молдавии. Еще одно требование (опять же к президенту Трампу) — призвать Москву отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада, который, по мнению авторов законопроекта, продолжает «совершать военные преступления».

В целом же структура этого документа оправдана его общим смыслом — законопроект предполагает объединение всех вводившихся отдельными актами антироссийских санкций, от «украинских» до «кибертеррористических», в единый механизм. Для координации этого процесса в правительстве США предлагается ввести «санкционный координационный офис». Напомним, сейчас «политическая» часть санкций реализуется Госдепартаментом, финансовая — офисом OFAC Минфина США. «Санкционный офис» предполагает координацию санкций с Евросоюзом, в том числе, видимо, финансовых. Кроме этого, предлагается создать еще одну структуру, «Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы», задачей которого будет системная борьба с попытками злокозненного влияния Российской Федерации в мире и в США. Наконец, с 2020 финансового года предлагается открыть доступ к бюджетному фонду США в размере $250 млн для государств, уязвимых к российскому воздействию.

Из текста документа следует, что сенаторы, представляющие и Республиканскую, и Демократическую партии, считают президента Трампа малопредсказуемым политиком. Первая глава документа касается отношений США с НАТО — альянсом, который Дональд Трамп не раз критиковал. В случае принятия законопроекта под запретом окажется финансирование шагов, направленных — напрямую или косвенно — на поддержку попыток «любого представителя правительства США» вывести страну из НАТО. Подобное решение теоретически не исключено, но будет возможно только в том случае, если за него проголосуют две трети членов Сената. Авторы законопроекта выступили не только за сохранение членства в НАТО, но и за усиление альянса. В документе упомянуто, что раз в 90 дней госсекретарь США после консультаций с министром обороны должен представлять в профильные комитеты Конгресса доклад об «угрозах, которые стоят перед НАТО». В этом докладе, в частности, должны быть указаны «варианты корректировки обязательств США перед НАТО в целях ответа на новые угрозы и вызовы со стороны правительства РФ». Также упомянута возможность безвозмездной передачи Соединенными Штатами другим странам НАТО излишних элементов вооружения — глава Пентагона должен, проконсультировавшись с госсекретарем, рассмотреть необходимость и возможность этого в течение 60 дней после вступления закона в силу.

В экономической части проекта наиболее важно требование запрета на операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США — напомним, именно этого опасаются деловые круги в России более всего. Кроме этого, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель — но только с новыми выпусками (new debt), что значительно смягчает возможные последствия такого решения. Кроме этого, проект предлагает распространить мониторинг нарушения санкций на деятельность страховых компаний.

В «персональной» части санкционного проекта главная идея — заставить Дональда Трампа более эффективно исполнять акт CAATSA. В этом плане сенаторы предлагают сократить сроки отчетов по исполнению санкций, в течение 60 дней после принятия законопроекта обновить «кремлевский список», а также начать практическую работу по поиску активов и личного состояния в мире Владимира Путина.

Немало внимания в тексте уделено вопросам кибербезопасности — ключевой теме, которая остается в центре внимания в США на протяжении всего времени президентского правления Дональда Трампа. В законопроекте поддерживается идея создания в Госдепартаменте офиса по вопросам киберпространства и цифровой экономики с руководителем в ранге посла. Кроме того, четвертая глава законопроекта посвящена предотвращению киберпреступлений. Авторы предлагают ввести санкции в отношении россиян, задействованных в «злонамеренной деятельности в киберпространстве», принять акт о предотвращении международной киберпреступности, а также внести в уголовное законодательство США поправки, которые позволят предъявлять федеральные обвинения лицам, причастным к атакам на критическую инфраструктуру и системы, связанные с выборами.

Тема выборов продолжена в следующей главе, которая дословно повторяет текст законопроекта, предложенного сенатором-демократом Диком Дурбином в апреле этого года. Текст был заслушан дважды и завис на рассмотрении юридического комитета Сената — теперь же его предлагается рассмотреть вновь, уже в пакете других предложений. Речь идет о поправке к закону об иммиграции и гражданстве, в который предлагается внести определение «неправомерного вмешательства в выборы в США». Под этим сенаторы предлагают понимать такое «поведение иностранного гражданина», которое представляет собой вмешательство в выборы любого уровня по распоряжению иностранного правительства. Тем, кого считают замешанными в подобном вмешательстве, не будут выдавать визу в США.

Еще одна глава, третья, касается нераспространения химического оружия. В ней предлагается «оказывать давление на российские власти» с тем, чтобы они прекратили попытки помешать ООН и Организации по запрещению химоружия расследовать случаи его применения. Также в законопроекте содержится инициатива «наказывать российские власти за производство и применение химоружия», а также сдерживать РФ от его распространения. Необходимость подобных мер обосновывается тем, что в марте этого года, как говорится в законопроекте, «российские власти сознательно использовали отравляющее вещество «Новичок», пытаясь убить экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля», а также «не захотели или не смогли убедить президента Сирии Башара Асада, союзника РФ, прекратить использование химоружия против гражданского населения Сирии».

Законопроект достаточно педантично перечисляет разного рода второстепенные вопросы, связанные с Россией. Так, отдельным проектом заявлена программа ограничения возможности РФ использовать «красные ордера» Интерпола для преследования своих политических противников, продление моратория на импорт в США урана из РФ с 2020 на 2030 год.

Документ также содержит крайне жесткое предложение по рассмотрению США вопроса о признании России «государством, спонсирующим терроризм». С одной стороны, эта формулировка выглядит как предварительная заявка на кампанию в ООН по исключению России из числа постоянных членов Совета Безопасности, с другой стороны, гораздо более прагматична: именно под этим флагом с 1983 года вводились усиленные антииранские санкции. Несмотря на то что сам факт внесения в Конгресс такого документа пока лишь событие во внутриамериканской политике, пока проект новых санкций не выглядит предельно жестким — например, российский нефтеэкспорт он блокировать не пытается. Возможно, авторы проекта оставляют эту идею на следующий раунд.

Отдельно приводится мнение Конгресса США о том, что компании—провайдеры соцсетей должны «разделить ответственность» с правительством США за недопущение в них российской и вообще иностранной государственной агитации и пропаганды,— этим положением законопроект заканчивается.