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Суд взыскал 1 млн рублей излишне выплаченных за ремонт котельной с экс-главы города в Новосибирской области

Черепановкий суд дважды не признавал Вадима Мартюгова виновным в халатности в связи с истечением срока давности и отсутствием доказательств. Облсуд отменил эти решения.

8.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Суд взыскал 1 млн рублей излишне выплаченных за ремонт котельной с экс главы города в Новосибирской области

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В 2016 году прокурор Черепановского района Новосибирской области предъявил в суд иск о взыскании с Вадима Мартюгова в пользу муниципального образования города Черепаново ущерба в размере более 1 млн рублей причиненного халатностью (ст.293 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщили в областной прокуратуре 7 августа.

Являясь главой администрации Черепаново, Мартюгов В.В. не проконтролировал исполнение муниципального контракта от 8 августа 2012 года, заключенного для проведения работ по ремонту котельной.

Подрядчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства. Объем работ фактически был выполнен меньше, чем предусмотрено муниципальным контрактом. Однако представитель муниципального заказчика Мартюгов принял эти работы и подписал акт приема-передачи, на основании которого была произведена оплата.

На расчетный счет подрядчика перечислены бюджетные денежные средства в размере более 3 млн. рублей. Разница между оплаченной за счет средств бюджета муниципального образования стоимостью работ и стоимостью фактически выполненных подрядчиком работ составила более 1 млн руб.

Уголовное дело по ст. 293 Уголовного кодекса РФ в отношении Мартюгова прекращено за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности (по нереабилитирующим основаниям).

Черепановский районный суд Новосибирской области дважды отказывал прокурору в удовлетворении этого иска.

Так, 29 марта 2017 года суд отказал прокурору в этом иске в связи с пропуском срока исковой давности. 22 июня 2017-го по апелляционному представлению прокурора облсуд отменил это решение, направил дело на новое рассмотрение в районный суд.

В апреле 2018-го Черепановский районный суд вновь отказал прокурору в иске связи с отсутствием доказательств, подтверждающих причинение ущерба непосредственно виновными действиями Мартюгова.

В августе 2018 года судебная коллегия по гражданским делам облсуда по представлению прокурора отменила решение районного суда, вынесла по делу новое решение о взыскании с Мартюгова в пользу муниципального образования ущерба в сумме более 1 млн 170 тыс. рублей.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора о наличии вины ответчика в причинении ущерба муниципальному образованию. Размер ущерба был определен проведенной по делу судебной экспертизой.

Судебное постановление вступило в законную силу.


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