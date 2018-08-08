Звание чемпиона России по пляжному регби завоевала команда из Бердска

Накануне в администрации Бердска глава города Евгений Шестернин торжественно вручил благодарственное письмо президенту команды РК «Дружина» Илье Ильченко — команда стала победителем чемпионата России по пляжному регби.

Администрация города выражает благодарность бизнес-сообществу за поддержку спортсменов.

— Нам приятно сообщить, что в выходные в Москве закончился чемпионат Европы по пляжному регби, где в составе российской команды играли трое ребят из бердской команды: Хлутков Валерий, Кривошеев Павел и Петров Роман стали чемпионами. Мы поздравляем и гордимся нашими спортсменами! — рассказали в бердском отделе физкультуры и спорта.