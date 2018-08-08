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Порошенко заподозрил Россию в подготовке к «вмешательству» в украинские выборы

Президент также заявил, что страна должна быть готова противостоять «гибридным вызовам демократическому волеизъявлению» украинцев.

8.08.2018 Фото: ТАСС Нет комментариев

Порошенко заподозрил Россию в подготовке к вмешательству в украинские выборы

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поручил совету национальной безопасности и обороны (СНБО) провести отдельное заседание по противодействию якобы готовящемуся Россией вмешательству в предстоящие выборы. Об этом он написал 7 августа на своей странице в Facebook.

«И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы… Поручаю СНБО Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы», — написал он.

Президент также заявил, что страна должна быть готова противостоять «гибридным вызовам демократическому волеизъявлению» украинцев.

В 2019 году на Украине пройдут президентские и парламентские выборы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на ход голосования в разных странах и называла заявления о причастности к вмешательству выборы безосновательными, напоминают «Известия».

Так, с 2016 года США обвиняют РФ якобы во вмешательстве в выборы главы государства. Американский президент Дональд Трамп назначил бывшего руководителя Федерального бюро расследований Роберта Мюллера специальным прокурором, который больше года расследует «российское вмешательство».

В июле Мюллер предъявил обвинения 12 офицерам двух подразделений Главного разведывательного управления России. Кроме того, до этого момента обвинения были предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу.


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