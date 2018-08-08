«Вечный» ядерный реактор для подлодок создали в Росатоме

Росатом в 2017 году разработал, изготовил и провел испытания уникальной активной зоны ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл атомных подводных лодок (АПЛ), говорится в годовом отчете компании.

Активная зона — это центральная область реактора, содержащая ядерное топливо, где и происходит управляемая цепная реакция. Российская разработка позволит не проводить перезарядку ядерного топлива.

Также в документе речь идет и об испытаниях оптимизированной активной зоны для атомных подводных лодок четвертого поколения. Подчеркивается, что ее успешная работа подтверждает правильность проектных решений, на которых основываются новые проекты корабельных активных зон.

Отмечается, что в 2017 году была продолжена работа по циркониевым активным зонам для действующих атомных ледоколов 14-10-3МП, передает ТАСС.