Из-за плавающей древесины пришлось спасать 12 человек на Обском море

Новосибирская ГЭС приступила к сбросу плавающей древесины в р. Обь. Из-за этого был запрещён выход теплохода, выполняющего экскурсионные рейсы на остров Кораблик, который должен был забрать людей.

Но на острове в результате высадки для отдыха осталось 12 человек, в основном пенсионного возраста, несколько рыбаков и одна молодая семья с трёхлетним ребёнком. Оставшиеся на острове люди по мобильной связи дозвонились в городскую службу МАСС и попросили помощи в эвакуации на «большую» землю.

Звонок на телефон оперативного дежурного Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска поступил 7 августа в 19:15. Выяснив ситуацию, к месту происшествия на остров «Кораблик» были отправлены 2 катера службы МАСС со спасателями на борту.

Спасателям понадобилось совершить несколько рейсов до острова и к берегу, чтобы переправить всех 12 отдыхающих.

Все люди были доставлены до пирса аварийно-спасательного отряда «Западный» и далее своим ходом благополучно отправились по домам. В медицинской помощи никто не нуждался. Работа была окончена в 19:50.