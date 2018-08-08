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235 школ признаны готовыми к началу учебного года в Новосибирской области.

Школы Бердска начнут проверять 13 августа. Всего в регионе предстоит принять до конца августа более 1600 учебных заведений.

8.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

235 школ признаны готовыми к началу учебного года в Новосибирской области.

Первая школа в Бердске, как и другие в городе, готовится к новому учебному году

Приемочная кампания образовательных организаций активно развернулась в Новосибирской области с 6 августа. В регионе уже 235 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования признаны готовыми к новому учебному году.

Как сообщил и.о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук на оперативном совещании 6 августа, ремонтные работы проведены в 576 образовательных организациях. К началу учебного года признаны готовыми 132 школы, 81 дошкольная организация и 22 учреждения дополнительного образования.

«Приемка проходит в штатном режиме. Основная приемочная кампания начинается с сегодняшнего дня и будет продолжаться в течение двух недель», – отметил он.

Всего к началу 2018-2019 учебного года в Новосибирской области необходимо провести приемку 988 школ, 631 детского сада, 122 учреждений дополнительного образования. Приемку проводят представители регионального министерства образования, Роспотребнадзора, местных властей и других компетентных ведомств. Приемочная кампания уже завершена в образовательных организациях Чистоозерного и Усть-Таркского районов.

Кроме того, к началу нового учебного года запланировано провести текущий и капитальный ремонт в 1390 учреждениях.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении образования, приемка бердских школ начнется 13 августа.


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