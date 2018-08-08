За пост четырехлетней давности со свастикой задержали активистку в Туве

С парашютами будут прыгать школьники на военных сборах на аэродроме «Бердск-Центральный»
Звание чемпиона России по пляжному регби завоевала команда из Бердска
Порошенко заподозрил Россию в подготовке к «вмешательству» в украинские выборы
Суд взыскал 1 млн рублей излишне выплаченных за ремонт котельной с экс-главы города в Новосибирской области
235 школ признаны готовыми к началу учебного года в Новосибирской области.
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«Вечный» ядерный реактор для подлодок создали в Росатоме
Из-за плавающей древесины пришлось спасать 12 человек на Обском море
Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»
Подлая борьба с неугодными власти ширится и крепнет. Понятно, что это был только предлог, что бы заткнуть рот.
Молчишь — завтра они придут за тобой.
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Случайно «минусанул»
Вообще методика работы карательных служб очень напоминает начальный период правления Гитлера
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Надо думать не ЧТО репостишь, а ГДЕ репостишь? Использование российских соцсетей — фактор необоснованного риска.
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