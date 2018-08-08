За пост четырехлетней давности со свастикой задержали активистку в Туве

В Туве общественница и политическая активистка Оюмаа Донгак задержана за «пропаганду фашизма» из-за свастики на фотографиях в записи, сделанной в соцсети «ВКонтакте» в 2014 году.

Как сообщила общественница в Facebook, ей вручили протокол об административном задержании по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование и пропаганду нацисткой символики). Донгак разместила цитату из интервью журналиста Артура Соломонова с немкой Норой Насс и две исторические фотографии, на одной из которых есть свастика на знаменах.

Источник: Росбалт