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За пост четырехлетней давности со свастикой задержали активистку в Туве

Она разместила во «ВКонтакте» две исторические фотографии с фашистской символикой на знаменах еще в 2014 году.

8.08.2018 Фото: vk.com 3 коммент.

За пост четырехлетней давности со свастикой задержали активистку в Туве

В Туве общественница и политическая активистка Оюмаа Донгак задержана за «пропаганду фашизма» из-за свастики на фотографиях в записи, сделанной в соцсети «ВКонтакте» в 2014 году.

Как сообщила общественница в Facebook, ей вручили протокол об административном задержании по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование и пропаганду нацисткой символики). Донгак разместила цитату из интервью журналиста Артура Соломонова с немкой Норой Насс и две исторические фотографии, на одной из которых есть свастика на знаменах.

Источник: Росбалт


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Подлая борьба с неугодными власти ширится и крепнет. Понятно, что это был только предлог, что бы заткнуть рот. :(
    Молчишь — завтра они придут за тобой.

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  2. Аноним

    Случайно «минусанул»
    Вообще методика работы карательных служб очень напоминает начальный период правления Гитлера

    Thumb up 4 Thumb down 1

  3. Аноним

    Надо думать не ЧТО репостишь, а ГДЕ репостишь? Использование российских соцсетей — фактор необоснованного риска.

    Thumb up 1 Thumb down 0

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