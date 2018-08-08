Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»

Мы запускаем летний фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!». И посвящаем его Дню рождения Бердска. А раз ему в этом году исполнится 302 года, то подумали, почему бы нам не попытаться всем вместе показать его с разных приятных сторон: как мы отдыхаем, веселимся, любим своих родных, обожаем и балуем детей, гуляем по прекрасному лесу и крутым берегам, жаримся на солнышке пляжа, учимся в школе и прощаемся с нею, встречаем день рождения и жарим шашлык на даче, ездим отдыхать в Турцию или Сочи … в общем получаем все 302 удовольствия!

В праздничном номере газеты к Дню города (начало сентября) мы опубликуем все полученные фото наших читателей. И это будет такой оригинальный групповой портрет бердчан!

Присылайте снимки на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «302 удовольствия». Принимаем и групповые портреты. Подпишите имена и фамилии.

Так же мы разместим альбом «302 удовольствия жителей славного Бердска» в группе «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Редакция выберет 15 самых оригинальных фотоисторий и подарит авторам в подарок нашу фирменную кружку «Курьер.Среда.Бердск» — «15 лет вместе».

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 августа 2018 года.