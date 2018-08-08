На 1 месяц требуется копирайтер/журналист

Для временной работы приглашаем копирайтера/журналиста. Что делать — встречаться с партнерами и писать тексты. Работа ограничена по времени: с 9 августа по 20 сентября. Оплата по договоренности.

Работать можно у нас в редакции или на дому.

Звонить 2-15-51, или писать — bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Копирайтер».