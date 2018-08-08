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На 1 месяц требуется копирайтер/журналист

Работа ограничена по времени: с 20 июля по 20 августа. Оплата по договоренности.

8.08.2018 Фото: ru.wikipedia.org Нет комментариев

На 1 месяц требуется копирайтер/журналист

Временная работа для копирайтера/журналиста

Для временной работы приглашаем копирайтера/журналиста. Что делать — встречаться с партнерами и писать тексты. Работа ограничена по времени: с 9 августа по 20 сентября. Оплата по договоренности.

Работать можно у нас в редакции или на дому.

Звонить 2-15-51, или писать — bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Копирайтер».

 


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