Если бы глава нашего города знал какими словами я его обзываю, то подал бы на меня в суд

В рубрику «Сообщи свои новости» написалЕсли бы глава нашего города знал какими словами я его обзываю, то подал бы на меня в суд, а суд приговорил бы к пожизненному заключению. За что же такое строгое наказание? А за то, что проходя по тротуарам, которые напоминают полосу препятствий, спотыкаясь, невольно возникают фразы недозволенные в адрес главы администрации. По тротуарам ходить нормально невозможно. Это по улице Островского, и улице Комсомольская, и улице Первомайская и т.д. По улице Первомайской от улицы Ленина до улицы Комсомольской на тротуаре яма более десяти лет. Рядом укладывали бетон, а яму так и не соизволили заделать. Невольно возникают вопросы. Есть ли план ремонта тротуаров и когда начнут их ремонтировать, чтобы не обзывать недостойными словами главу города?