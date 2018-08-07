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Если бы глава нашего города знал какими словами я его обзываю, то подал бы на меня в суд

Есть ли план ремонта тротуаров и когда начнут их ремонтировать, чтобы не обзывать недостойными словами главу города?

7.08.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексин:
Если бы глава нашего города знал какими словами я его обзываю, то подал бы на меня в суд, а суд приговорил бы к пожизненному заключению. За что же такое строгое наказание? А за то, что проходя по тротуарам, которые напоминают полосу препятствий, спотыкаясь, невольно возникают фразы недозволенные в адрес главы администрации. По тротуарам ходить нормально невозможно. Это по улице Островского, и улице Комсомольская, и улице Первомайская и т.д. По улице Первомайской от улицы Ленина до улицы Комсомольской на тротуаре яма более десяти лет. Рядом укладывали бетон, а яму так и не соизволили заделать. Невольно возникают вопросы. Есть ли план ремонта тротуаров и когда начнут их ремонтировать, чтобы не обзывать недостойными словами главу города?


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Есть план ремонта тротуаров?
    НВР — скорее всего нет, но словарь русского мата есть у всех, у кого под рукой интернет. :-D

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  2. житель

    Этот с позволения глава а точнее горе голова сейчас занят расклейкой плакатов в поддержку травникова с другими чинушами, нарушая законодательство о выборах, а вы про насущное.

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