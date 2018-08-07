Если бы глава нашего города знал какими словами я его обзываю, то подал бы на меня в суд

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Есть план ремонта тротуаров?
НВР — скорее всего нет, но словарь русского мата есть у всех, у кого под рукой интернет.
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Этот с позволения глава а точнее горе голова сейчас занят расклейкой плакатов в поддержку травникова с другими чинушами, нарушая законодательство о выборах, а вы про насущное.
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