В гей-пропаганде заподозрили студенческий журнал госуниверситета Новосибирска

Журнал Новосибирского государственного университета (НГУ) «УЖ» удалил последний номер из своей группы в социальной сети «ВКонтакте», так как эксперты нашли в нем признаки гей-пропаганды. Об этом написал в паблике журнала «ВКонтакте» его главный редактор Петр Маняхин.

Номер был посвящен толерантности. Изданию «Тайга.Инфо» Маняхин рассказал, что у экспертов была претензия к материалу «Я — это я» с монологами ЛГБТ-жителей Академгородка. «На мой взгляд, в нем нет признаков гей-пропаганды, но я не эксперт», — сказал Маняхин.

Название журнала «УЖ» расшифровывается как «университетская жизнь». Студенческое издание стало выходить в 1982 году в формате газеты.

В марте 2018 года журнал Esquire опубликовал список молодых авторов, за которыми стоит следить в 2018 году. В ТОП-10 попал Маняхин, который также является автором «Тайги.Инфо» и сайта«Батенька, да вы трансформер». До публикации рейтинга получил независимую премию «Редколегия» за текст «Капитализм чистой воды». После публикации ТОП-10 на youtube-канале ведущего телеканала «Россия-24» Алексея Казакова появился сюжет «Почему «молодые журналисты» поливают Россию грязью», где рассказывалось об авторах, попавших в рейтинг.

Маняхин сказал «Тайге.Инфо», что сюжет «ужасен». По него мнению, «там нет логики». Также он рассказал, что у него брали комментарий от лица канала, а не «Алексея Казакова, (который хоть и ведущий канала, но всё же)». Маняхин заключил: «В общем госденьги отработаны очень слабо, можно было найти что-нибудь про меня как агента госдепа».

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в России в 2013 году.