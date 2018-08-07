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Дренаж в Бердске: Больше недели ждут буровую установку из Белгорода для осушения города

С ее помощью работы по строительству двух колодцев для сооружения дренажной систему и отвода грунтовых вод сократят до четырех недель.

7.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Дренаж в Бердске: Больше недели ждут буровую установку из Белгорода для осушения города

Колодец выкопан на два с половиной метра в глубину

Продолжается строительство двух колодцев, входящих в систему лучевого дренажа для осушения подтопляемой грунтовыми водами территории Бердска, где находится более 400 частных домов.

Директор управления капитального строительства Бердска Алексей Егошин отчитался мэру Бердска о проводимых работах на колодцах в Бердске вчера, 6 августа.

— Лучевой дренаж мы закончим в течении 10 дней, как придет вторая буровая установка. Она сегодня или завтра утром уже должна прийти. На двух колодцах в параллели будут идти работы по бурению лучевого дренажа колодцев. Вторая установка позволит сократить работы на 4 недели, — сообщил Алексей Николаевич.

Всего в частном секторе вдоль улицы Красноармейской планируется построить пять таких колодцев. Строительство колодцев осуществляет белгородская компания «Виогем».

Напомним, что весной 2018 года в Бердске начали рушиться одноэтажные частные дома. Причиной этого было постоянное намокание стен и фундаментов домов из-за высокого уровня грунтовых вод. Первым обрушился дом Андрея Крюкова 26 апреля. Всего за весенний сезон рухнуло 5 домов.

27 июля прораб компании «Виогем» Александр Лукьянов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что из Белгорода отправляется машина, которая доставит в Бердск вторую бригаду буровиков с дополнительной буровой установкой.

— Будем одновременно бурить два колодца. Из графика теперь не выходим, идем впритирочку, — довольный, сказал Александр Лукьянов.

Боровики и оборудование пока не доехали до Бердск.


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(1) Комментарий

  1. Болдырев

    Боровики и оборудование пока не доехали до Бердск.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/08/07/368316-drenazh-v-berdske-bolshe-nedeli-zhdut-burovuyu-ustanovku-iz-belgoroda-dlya-osusheniya-goroda

    Бурильщики, наверное =-O

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