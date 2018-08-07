Дренаж в Бердске: Больше недели ждут буровую установку из Белгорода для осушения города

Продолжается строительство двух колодцев, входящих в систему лучевого дренажа для осушения подтопляемой грунтовыми водами территории Бердска, где находится более 400 частных домов.

Директор управления капитального строительства Бердска Алексей Егошин отчитался мэру Бердска о проводимых работах на колодцах в Бердске вчера, 6 августа.

— Лучевой дренаж мы закончим в течении 10 дней, как придет вторая буровая установка. Она сегодня или завтра утром уже должна прийти. На двух колодцах в параллели будут идти работы по бурению лучевого дренажа колодцев. Вторая установка позволит сократить работы на 4 недели, — сообщил Алексей Николаевич.

Всего в частном секторе вдоль улицы Красноармейской планируется построить пять таких колодцев. Строительство колодцев осуществляет белгородская компания «Виогем».

Напомним, что весной 2018 года в Бердске начали рушиться одноэтажные частные дома. Причиной этого было постоянное намокание стен и фундаментов домов из-за высокого уровня грунтовых вод. Первым обрушился дом Андрея Крюкова 26 апреля. Всего за весенний сезон рухнуло 5 домов.

27 июля прораб компании «Виогем» Александр Лукьянов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что из Белгорода отправляется машина, которая доставит в Бердск вторую бригаду буровиков с дополнительной буровой установкой.

— Будем одновременно бурить два колодца. Из графика теперь не выходим, идем впритирочку, — довольный, сказал Александр Лукьянов.

Боровики и оборудование пока не доехали до Бердск.