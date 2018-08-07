Помочь потерявшей все на пожаре семье учителя просят ее коллеги в Бердске

Огонь, возникший после дня рождения с шашлыками, сжег дотла двухквартирный дом. Трое пострадавших находятся в реанимации. Им нужна помощь.
Дом сгорел дотла
Ранним утром 6 августа дом на ул. Ватутина в Бердске, рассчитанный на двух хозяев, гараж и постройки во дворе сгорели дотла. Шесть человек сгоревшего дома остались без крова и личных вещей. Причиной пожара стал непотушенный мангал, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
В огне пострадали три человека из семьи арендаторов – мать с отцом и 19-летний сын. Они снимали одну половину дома на двух хозяев. Их увезла в больницу «скорая» с ожогами различной степени тяжести. По информации «Курьер. Среда. Бердск», все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии — в реанимации бердской ЦГБ.
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились коллеги пострадавшей на пожаре женщины и ее семьи.
— Дорогие бердчане. В сгоревшем доме жила учитель школы № 3 Натэлла Русанова. Давайте поможем человеку, у которого сгорели все личные вещи и имущество. Кто может и хочет помочь Натэлле Геннадьевне, обратитесь по номеру телефона 8952- 932- 72-13, — сообщили в редакцию педагоги «Пеликана».
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