Пляжный стадион построят в Бердске

На организацию муниципального учреждения «Спортоград» из городского бюджета Бердска выделен 1 млн 772 тысяч рублей. Новое учреждение будет курировать развитие спорта во дворах Бердска, организовывать спортивные мероприятия с участием людей с ограниченными возможностями, пенсионерами и участниками ТОСов.
В рамках данного проекта в Бердске запланировано строительство искусственного стадиона на территории пляжа «Старый Бердск».
Директор отдела физической культуры и спорта Бердска Светлана Ашихмина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что мэр Бердска поставил перед отделом задачу подготовить проект пляжного стадиона.
— Пока этот проект в планах. Думаю, что реализован он будет в следующем году. На пляже «Старый Бердск» сейчас занимаются наши спортсмены в рамках подготовки к соревнованиям на песке. Например,бердская команда «Дружина» стала чемпионом России по пляжному регби неделю назад. Трое игроков нашей команды попали в сборную России по пляжному регби, которая стала чемпионом Европы по данному виду спорта в прошедшие выходные, — сообщила Светлана Васильевна.
На данный момент подготавливается Устав новой организации, согласуется материально-техническая база.
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искусственное строительство
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мэр Бердска поставил перед отделом задачу подготовить проект пляжного стадиона.
Это очень смешно. А то в отделе физкультуры есть штатные архитекторы?
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Последний пляж угробят не лучше сделать нормальный пляж для людей а для спортсменов можно найти и другую площадку чуть подальше никто не против что и спортсменам надо заниматься но и интересы людей надо учитывать
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