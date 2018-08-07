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Пляжный стадион построят в Бердске

Искусственный стадион на пляже «Старый Бердск» соорудят в рамках нового проекта «Спортоград», который сейчас находится на стадии разработки.

7.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. 3 коммент.

Пляжный стадион построят в Бердске

На пляже «Старый Бердск» места предостаточно

На организацию муниципального учреждения «Спортоград» из городского бюджета Бердска выделен 1 млн 772 тысяч рублей. Новое учреждение будет курировать развитие спорта во дворах Бердска, организовывать спортивные мероприятия с участием людей с ограниченными возможностями, пенсионерами и участниками ТОСов.

В рамках данного проекта в Бердске запланировано строительство искусственного стадиона на территории пляжа «Старый Бердск».

Директор отдела физической культуры и спорта Бердска Светлана Ашихмина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что мэр Бердска поставил перед отделом задачу подготовить проект пляжного стадиона.

— Пока этот проект в планах. Думаю, что реализован он будет в следующем году. На пляже «Старый Бердск» сейчас занимаются наши спортсмены в рамках подготовки к соревнованиям на песке. Например,бердская команда «Дружина» стала чемпионом России по пляжному регби неделю назад. Трое игроков нашей команды попали в сборную России по пляжному регби, которая стала чемпионом Европы по данному виду спорта в прошедшие выходные, — сообщила Светлана Васильевна.

На данный момент подготавливается Устав новой организации, согласуется материально-техническая база.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    искусственное строительство *CRAZY* :-D

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  2. Аноним

    мэр Бердска поставил перед отделом задачу подготовить проект пляжного стадиона.

    Это очень смешно. А то в отделе физкультуры есть штатные архитекторы? :-D

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  3. Гость

    Последний пляж угробят не лучше сделать нормальный пляж для людей а для спортсменов можно найти и другую площадку чуть подальше никто не против что и спортсменам надо заниматься но и интересы людей надо учитывать

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