Взорвался смартфон прямо в руках 16-летней девушки в Новосибирске

Смартфон взорвался в руках 16-летней девушки в квартире на улице Чаплыгина в Железнодорожном районе Новосибирска. Происшествие случилось сегодня, 7 августа, около 10:00.

«Дочери был куплен смартфон чуть меньше года назад — на её 16-летие. Сегодня в районе 10 часов утра она этим телефоном зашла в соцсеть, и он у неё в руках начал дымиться. Комната наполнилась резким противным запахом. Она сорвала крышку — там батарейка вспухла», — рассказал корреспонденту НГС отец пострадавшей девушки Андрей Андреев.

Кроме подростка в комнате были её шестеро братьев и сестёр — всех их родители вывели на улицу, чтобы проветрить квартиру от противного запаха.

По словам отца, серьёзно девушка не пострадала — у неё покраснение пальцев на правой руке. Как рассказал Андрей Андреев, смартфон марки ZTE (точную модель телефона он не назвал. — Е.М.) семья купила в ноябре 2017 года в салоне связи «Евросеть» на Красном проспекте около часовни Николая Чудотворца. Тогда телефон стоил серьёзную для семьи сумму — 9800 рублей, и на него была гарантия два года.

За помощью семья не обращалась к службам спасения и в скорую помощь, но собирается писать заявление в полицию.

«Мы ищем документы, чтобы обратиться сейчас в полицию по факту всего этого», — сказал Андрей Андреев.

Корреспондент НГС направила в «Евросеть» запрос с просьбой прокомментировать случай и назвать возможную компенсацию для семьи Андреевых.

Это не первый случай, когда у новосибирцев в руках взрываются смартфоны, — похожий случай был в июне 2016 года, тогда у смартфона марки Prestigio тоже вспыхнула батарея.

Источник: НГС