Раде: крах экономики ждет Украину при отмене сообщения с Россией

При закрытии железнодорожного сообщения с Россией украинская экономика «окончательно рухнет». Об этом заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, в России работают «миллионы украинцев». «Если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать?» — сказал Мосийчук. По его мнению, нужно посоветоваться с украинцами, с представителями украинского бизнеса и предпринимателями перед возможным закрытием железнодорожного сообщения с Россией.
Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Киев планирует закрыть железнодорожное сообщение с Россией. В пресс-службе «Украинских железных дорог» («Укрзализныця») заявили РБК, что также допускают остановку сообщения. При этом в пресс-службе «дочки» РЖД, Федеральной пассажирской компании, заявили, что в Россию через Украину ездит только один поезд Москва — Кишинев. «Остальное сообщение с нашей стороны было прекращено еще в 2014 году», — отмечали в пресс-службе.
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Ни чё се многоходовочка!!!!
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