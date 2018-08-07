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Фекальная река затопила дорогу в курортной зоне Бердска

Нечистоты снова льются потоком по лесному массиву между Речкуновкой и Новым поселком. Зеленая зона превращается в отхожее место.(ВИДЕО)

7.08.2018 Фото: Ильи Рыжова Нет комментариев

 

Фекальная река затопила дорогу в курортной зоне Бердска

Река из фекалий создала неудобства жителям и отдыхающим Речкуновской зоны

Через месяц посте фекального потопа в зеленой зоне Бердска ситуация повторилась. Снова реки из канализации залила территорию возле поселка Нового. Сообщивший об этом читатель «Курьер. Среда. Бердск», подтвердил свои слова красноречивым видео, снятым во вторник, 7 августа.


В начале июля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился Илья Рыжов. Он рассказал, что река из фекалий заполонила всю дорогу от Нового поселка до курорт-отеля «Сосновка» и дома ветеранов им. Калинина.

Павел Дятлов, руководитель Административно-технической инспекции Бердска сообщил, что в день обращения редакции за комментарием, 11 июля, специалисты отдела выехали и обследовали указанный участок дороги в Новом поселке.

— Река из нечистот образовалось не из-за того, что ассенизаторские машины сливали фекалии на землю, а из-за образовавшегося подпора. Он и спровоцировал забивку канализации. В принципе это аналогичный подпор канализационного коллектора тому, который обвалился на ул. Ушакова. АТИ инициировал привлечение всех служб, которые были необходимы. В срочном порядке в Новый поселок выехали работники МУП КБУ, которые устранили подпор, вода ушла, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Павел Викторович.

По словам замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко, в процессе неправильной эксплуатации в канализационной трубе попали нетипичные техногенные предметы, образовав тем самым подпор, забив магистральный коллектор, в результате чего появилась протечка.

Судя по всему, ситуация повторилась в начале августа. Зеленая зона Бердска превращается в отхожее место.


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