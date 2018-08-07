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Дело доктора Елены Мисюриной вернули в СК

Зимой суд отправил врача на два года в колонию за смерть пациента.

7.08.2018 Фото: стоп-кадр с видео LIFE 2 коммент.

Дело доктора Елены Мисюриной вернули в СК

В соответствии с решением суда по уголовному делу Елены Мисюриной будут проведены дополнительные следственные действия

Московский городской суд вернул уголовное дело в отношении врача Елены Мисюриной на дополнительное расследование в следственное управление ЮЗАО Главного следственного управления СК России по городу Москве, сообщает СК.

Согласно статье 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

В соответствии с действующим законодательством данное решение суда является обязательным к исполнению органами прокуратуры и следственными органами Следственного комитета Российской Федерации.

В целях проведения объективного дополнительного расследования и установления точной картины произошедшего принято решение о передаче уголовного дела в другое следственное подразделение ГСУ СКР по городу Москве. В рамках проведения расследования следственными органами ГСУ СК России по городу Москве будут учтены все поступившие обращения, ходатайства по данному уголовному делу.

22 января Черемушкинский районный суд Москвы признал 42-летнего врача Елену Мисюрину виновной в смерти пациента и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда вызвал огромный резонанс в обществе. Сторонники Мисюриной уверены, что суд не учел объективных фактов и что процедура, которую врач делала тысячи раз за свою практику, не могла стать причиной летального исхода.

 


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Видимо пациент был членом или родственником шишки

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  2. Аноним

    Так то их всех надо пересажать вместе с главврачом и аптекарями

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