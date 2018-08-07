В Чечне живут самые здоровые дети России

Чечня стала регионом с самыми здоровыми детьми до 14 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава.

По информации ведомства, в 2017 году в Чечне на сто тысяч детского населения пришлось 62 969,7 случая заболеваний. В пятерку самых «здоровых» по этому показателю регионов также вошли Кабардино-Балкария (115 723,7), Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия (141 168,6).

Минздрав также назвал субъекты с наибольшими показателями детской заболеваемости: Ненецкий АО, где в прошлом году выявили 352 120 случаев заболеваний на сто тысяч детей, Чукотский АО (349 436,5), Карелия (337 077,2), Республика Коми (335 574) и Архангельская область (333 831,2).

При этом в среднем по стране в пришлом году зарегистрировали 221 104,6 случая заболеваемости на сто тысяч детей.

Источник: РИА Новости