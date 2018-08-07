Второе ДТП с пострадавшим ребенком произошло на 7-миллионном перекрестке в Бердске

Во вторник, 7 августа, в 13.30 на перекрестке улиц Островского и Суворова вновь произошло ДТП. Столкнулись Mazda, ехавшая по Суворова, и Toyota, двигавшаяся перпендикулярно. Предположительно, «Мазда» проехала на красный сигнал светофора.

По информации АвтоБердска, от удара «Тойоту» развернуло, из-за чего пострадала сидевшая в ней 4-летняя девочка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», совсем недавно знаменитый авариями бердский перекресток, где машины постоянно влетали в палисадник углового дома, обезопасили по президентской программе «Качественные дороги» за 7 млн рублей. Соорудили дорожное ограждение, установили новые знаки, светофоры, положили асфальт и нарисовали разметку.

Судя по всему, это не помогло. За последнюю неделю на перекрестке зарегистрировано два ДТП. 2 августа влетела в забор легковушка после столкновения с микроавтобусом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Разве что жителям угловых домов после 7-миллионной реконструкции стало легче жить — дорожное ограждение стало преградой автомобилям.