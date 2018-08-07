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Штраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗС

За повторное нарушение хотят штрафовать на 3% выручки, сообщил детали законопроекта глава Минпромторга.

7.08.2018 Фото: tOrange.biz Нет комментариев

Штраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗС

За повторное нарушение хотят штрафовать на 3% выручки, сообщил детали законопроекта глава Минпромторга.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о планах ужесточить ответственность автозаправочных станций (АЗС) за недолив топлива.

«Сейчас подготовлен законопроект об ужесточении административной ответственности и за такие нарушения. Если его примут, штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. руб. А за повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 млн руб.», — сказал Мантуров в интервью «Комсомольской правде».

Министр отметил, что только в Центральном федеральном округе из общего количества претензий к АЗС жалобы на недолив составили в 2016 году 21,6 %, а в 2017 году — уже 46,2%.

Мантуров также подчеркнул, что с 29 января этого года за нарушения на АЗС, в том числе касающиеся качества топлива, штрафы берутся в зависимости от выручки, полученной от его реализации. При этом Росстандарт проводит постоянные проверки.

«За первые пять месяцев действия закона оборотные штрафы за нарушение физико-химических характеристик топлива применялись в отношении 50 АЗС. Общая сумма взысканий составила 28,5 млн рублей. Средний размер штрафа превышает полмиллиона рублей. Это в 10 раз больше, чем в 2016 и 2017 годах», — сказал министр.

Источник: Интерфакс


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