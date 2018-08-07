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Кто указывает вывешивать портреты Травникова?

Был свидетелем, как сотрудник администрации просил повесить плакат Травникова.

7.08.2018 5 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал бердчанин:
Здравствуйте, редакция. Сегодня в одном из магазинов в центре был свидетелем того, как сотрудник мэрии (видел его неоднократно в стенах мэрии и на аппаратных совещаниях) просил персонал магазина разместить плакаты на предстоящие выборы за Травникова. Интересно, было бы знать по чьей указке это происходит?


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    НВР — повесил бы )
    с надписью — «позор единороссам — пенсионероубийцам»…

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  2. Аноним

    Администрация города

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  3. Аноним

    Кращук опять шестерит? Помню, как он на одном избирательном участке всех прохожих уговаривал проголосовать за одного депутата, который в итоге не прошел. А по факту: фотографируйте и жалобу в ТИК и прокуратуру.

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