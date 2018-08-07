Кто указывает вывешивать портреты Травникова?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалЗдравствуйте, редакция. Сегодня в одном из магазинов в центре был свидетелем того, как сотрудник мэрии (видел его неоднократно в стенах мэрии и на аппаратных совещаниях) просил персонал магазина разместить плакаты на предстоящие выборы за Травникова. Интересно, было бы знать по чьей указке это происходит?