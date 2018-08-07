Кто указывает вывешивать портреты Травникова?

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НВР — повесил бы )
с надписью — «позор единороссам — пенсионероубийцам»…
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Ошибся с предлогом. «Пред»пенсионероубийцам. Пенсионерам лучше собираются сделать, повысить пенсию например.
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Собираются повысить — ложь, о которой в пректе повышения пенсионного возраста ничего не сказано.
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Администрация города
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Кращук опять шестерит? Помню, как он на одном избирательном участке всех прохожих уговаривал проголосовать за одного депутата, который в итоге не прошел. А по факту: фотографируйте и жалобу в ТИК и прокуратуру.
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