Господдержка малого бизнеса неэффективна в России

Госпрограмма по развитию малого и среднего предпринимательства не обеспечивает рост занятости в этой сфере, а федеральные субсидии регионам на поддержку МСП распределяются неравномерно, заключила Счетная палата.

Счетная палата выявила неэффективность мер господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Объем кредитов субъектам МСП уменьшается, а реализация госпрограммы по развитию малого и среднего бизнеса не способствует увеличению рабочих мест в этом секторе, следует из заключения аудиторов по итогам анализа мер господдержки МСП в 2014–2017 годах (есть у РБК).

Власти за три года в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» направили на развитие МСП 120,5 млрд руб. из федерального бюджета. Аудиторы Счетной палаты отмечают, что целевые показатели программы на 2017 год были в основном выполнены, но это было достигнуто за счет значительного снижения самих плановых значений по сравнению с 2014 годом. По одному из главных показателей госпрограммы — «Количество вновь созданных рабочих мест в секторе МСП» — целевые ориентиры снизились с 108 тыс. в 2014 году до 25 тыс. в 2017 году.

«Ежегодное снижение этого показателя < …> свидетельствует о том, что реализация госпрограммы не оказывает существенного влияния на обеспечение занятости в сфере МСП», — отметил аудитор Андрей Перчян.

Аудиторы выявили неравенство среди регионов в получении субсидий на развитие малого и среднего бизнеса. В 2014–2016 годах более 20% федеральных средств, предусмотренных на поддержку МСП, были направлены только в пять из 85 регионов. В 2017 году около 40% субсидий пришлось на 11 регионов, получивших более 200 млн руб. каждый, в то время как восемь регионов получили менее 0,7% субсидий. При этом пять из 11 регионов, получивших наибольший объем поддержки, не достигли плановых значений по показателю количества созданных рабочих мест в малом бизнесе.

В госпрограмме отсутствует взаимосвязь между установкой плановых значений и объемом субсидий, отметили в Счетной палате. В Республике Адыгея, приводится пример, при выделении более 209 млн руб. установлен показатель — создать 73 рабочих места, а в Ямало-Ненецком АО при предоставленных менее 9 млн руб. показатель был 81 рабочее место.

В Счетной палате подчеркнули, что поставленная президентом Владимиром Путиным в 2016 году цель по доведению численности работников в малом и индивидуальном предпринимательстве до 20 млн человек к 2018 году не достигнута. «Число хозяйствующих субъектов МСП в 2015–2017 годах выросло с 4,5 млн до 6 млн, вместе с тем число занятых в малом и среднем предпринимательстве в целом на 1 июля 2018 года составляет 19,2 млн человек», — указал Перчян. В новом майском указе глава государства поручил правительству увеличить количество занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек к 2024 году.

Не достигнута и одна из главных целей Национальной гарантийной системы (НГС) по увеличению долгосрочного кредитования МСП, констатировали аудиторы. Доля кредитов, обеспеченных гарантиями в рамках НГС, остается незначительной: от 1,5% на 1 января 2016 года до 4,8% на 1 января 2018-го. «Проведенный анализ показал, что в 2015–2017 годах объем кредитов субъектам МСП уменьшился», — следует из заключения аудиторов.

В послании Федеральному собранию Путин поставил цель по доведению к 2024 году вклада малого и среднего предпринимательства в ВВП до 40%. Но показатели «вклад МСП в ВВП» и «вклад МСП в ВРП» органами госстатистики сейчас не наблюдаются, отметили в Счетной палате. «Оценка достижения стратегической цели априори невозможна», — подчеркнули аудиторы. По оценкам Минэкономразвития (*.pdf), вклад МСП в российский ВВП составляет 19,9%.

В правительстве обсуждается новый механизм финансирования Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП), сообщили ранее источники РБК. Минэкономразвития предлагает заменить прямую докапитализацию Корпорации МСП на субсидирование потерь по дефолтным кредитам малым предприятиям. Это позволит сократить бюджетные расходы на финансирование корпорации и увеличить объем гарантий по кредитам малому бизнесу.

Источник: РБК