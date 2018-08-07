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Роскачество: школьные брюки не блещут качеством в Новосибирской области

В исследование Роскачества вошли самые популярные бренды школьной формы на российском рынке — это 62 пары брюк стоимостью от 500 до 3890 рублей за единицу товара на момент закупки.

7.08.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Роскачество: школьные брюки не блещут качеством в Новосибирской области

Подведены итоги исследования качества школьной формы

Роскачество совместно с Минпромторгом России подвели итоги исследования качества одежды для обучающихся. В режиме «тайного покупателя» эксперты закупили школьные брюки из 27 регионов страны в сезон продажи школьной формы. Результаты исследования подтвердили снижение доли некачественной продукции по сравнению с 2016 годом на 20%, однако, отсутствие массового контроля поступающих на производства тканей порождают нарушения обязательных требований.

В исследование Роскачества вошли самые популярные бренды школьной формы на российском рынке — это 62 пары брюк стоимостью от 500 до 3890 рублей за единицу товара на момент закупки. Большая часть брюк была сшита в России (в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курганской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областях, Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Коми, Северной Осетии и Чувашии, а также в Москве и Санкт-Петербурге). Однако присутствовали и торговые марки из Бангладеш (1), Беларуси (2), Китая (3), Турции (1) и Узбекистана (2).

Исследование проходило по 60 параметрам качества и безопасности, среди основных показателей — наличие токсичных элементов, параметры устойчивости к окрашиванию, способности ткани «дышать», впитывать и удерживать влагу. Кроме того, в программу испытаний были включены «потребительские» показатели – истираемость, прочность, пиллингуемость (появление катышков при эксплуатации), изменение линейных размеров – т.е. «усадка» после стирки. Также тестирование включало показатели качества пошива и травмобезопасность фурнитуры.

По результатам лабораторных испытаний брюки шести торговых марок не только соответствовали требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. После оценки уровня локализации эксперты примут решение о присвоении государственного Знака качества форме под торговыми марками «Лидер Торг», «Одежда», «Смена», «Старт» и Olmi. Кроме того, Знак качества в 2016 году уже был присвоен одежде для обучающихся «Наша форма» — в ходе исследований 2018 года товар вновь подтвердил свое высокое качество. Соответствовать стандартам Роскачества, т.е. статусу «повышенного качества» и получить российский Знак Качества смогла лишь прочная одежда, сшитая из действительно высококачественных тканей, обладающая высокими санитарно-гигиеническими характеристиками.

В то же время, исследование подтвердило проблему качества поступающих тканей и недостоверной маркировки. В более чем 60% исследованных товаров эксперты выявили разного рода нарушения. Хотя в 2016 году доля нарушений превышала 80%.

По сравнению с исследованием 2016 года, заметно стремление производителей проводить «работу над ошибками» и вводить контроль входящего сырья, отметил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Результаты исследования Роскачества подтверждают позитивную динамику – за два года качество школьной формы выросло на 20%. В этот раз эксперты не выявили отклонений по качеству пошива, наличию токсичных веществ, а также проблем с прочностью и усадкой ткани после стирки. Это связано, в том числе, с усилением контроля за поступающими тканями со стороны российских производителей, которые дорожат своей репутацией. Однако для кардинальных изменений необходима комплексная работа со всеми участниками рынка – вычищение «серых» органов по сертификации, которые выдают сертификаты соответствия продукции ненадлежащего качества, внедрение контроля сырья на предприятиях, и, конечно, развитие потребительской грамотности. Все эти вопросы, а также меры по борьбе с фактами фальсификаций, будут рассмотрены на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции с привлечением всех заинтересованных ведомств», — сказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как сообщил Максим Протасов, руководитель Роскачества, комфорт детей напрямую зависит от гигиенических характеристик и сырьевого состава тканей, из которых она шьется. «К сожалению, в ходе закупок мы видели одежду для школьников с подкладкой из стопроцентной синтетики, что автоматически создает «эффект парника» даже в самом качественно сшитом костюме, так как синтетические материалы не впитывают влагу и не дышат. Родителям школьников стоит внимательно подходить к выбору формы и учитывать все нюансы. Оптимальный состав должен включать от 45% натуральных волокон или, например, вискозы».

Текущее исследование выявило ряд превышений действующих санитарно-гигиенических норм – в 22 случаях из 62 изделия не смогли соответствовать техническому регламенту по показателю гигроскопичность – т.е. способности ткани впитывать и удерживать влагу. В 2016 году несоответствия по данному показателю были отмечены в 49% из исследованных товаров. Что касается показателя воздухопроницаемость, который показывает способность ткани «дышать» — нарушения выявлены в 14 товарах из 62. Данный показатель «страдал» в 2016 году у трети исследованных товаров.

Распространенной проблемой, выявленной при исследовании товаров легкой промышленности, является несоответствие фактическому составу изделия, заявленному на маркировке. Отклонения по составу в детских брюках были выявлены в половине исследованных товаров.

Руководитель Роскачества отметил, что фальсификация данных по сырьевому составу тканей верха и подкладки – это одна из самых серьезных проблем на современном рынке российской легкой промышленности, однако не всегда это следствие недобросовестности предприятий. «Сегодня известны технологические способы поставщиков скрыть огрехи и изъяны сырья, замаскировав их вкраплением натуральных нитей. Поэтому российским производителям при контроле тканей необходимо внедрять современные методы испытаний и не допускать введения потребителя в заблуждение нечестной этикеткой», — сказал Максим Протасов.

Детальные результаты исследования по каждому конкретному товару доступны на портале Роскачества.

Источник: Роскачество


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