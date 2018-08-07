Удерживали силой трех девушек на катере в акватории Бердского залива

Ранним утром 5 августа три девушки позвонили в полицию и попросили спасти их. Они находились на катере в акватории Бердского залива вблизи лагеря «Красная горка»в компании мужчин, которые силой удерживали девушек на судне.

Начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Бердска Сергей Козин рассказал «Курьер. Среда. Бердск.», что сотрудники спасательного отряда вместе с полицейскими поднялись на борт катера и спросили девушек, действительно ли они нуждаются в помощи. Те ответили, что хотят покинуть катер, как можно скорее.

— Спасатели эвакуировали девушек до берега. Оттуда до дома они добрались сами. Сотрудники полиции проведут необходимую проверку по данному факту, — пояснил Сергей Валерьевич.

По словам спасателей, которые эвакуировали девушек, мужчины на спасение девушек отреагировали недоброжелательно. Но явного сопротивления работе полицейских и спасателей не оказали.